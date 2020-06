Tradiciones de la noche de San Juan....con precaución y distanciamiento

La noche de San Juan es la noche más corta del año. La noche 'Meiga' y con ella llegan todas sus traciciones. Hoy se volverán a repetir los rituales que con el paso de los años ya hemos conevrtido en tradición. El agua seguirá siendo símbolo de salud y fertilidad, saltar la hoguera traerá suerte, eso sí, hay que hacerlo con un número impar. El ramillete de hierbas de San Juan habrá que dejarlo toda la noche en agua para lavarse la cara mañana por la mañana y prevenir así enfermedades, el maldeojo, las envidias y el meigallo. Todo depende de las creencias de cada uno.

Precaución con las aglomeraciones.

Mucho cuidado con no respetar las indicaciones sanitarias al vivir la noche de San Juan en grupo. Las hogueras están prohinidas pero nos reuniremos para comer sardinar en lugares públicos y privados. Muchos jóvenes querrán disfrutar de una noche mágica, con bebida y comida. Prohibidas las hogueras en los arenales, todo el mundo tendrá que tener mucha cabeza, para no darle oportunidades al coronavirus. La Doctora Infectóloga del Departamento de Medicina Interna del Álvaro Cunqueiro, Maite Pérez, recomienda sentidiño y prudencia.

Asegura que debemos intentar reducir el número de personas con las que entrar en contacto cercano y por supuesto mantener las medidas de seguridad como es el uso de mascarilla y la higiene de manos. "Si podemos hacer una fiesta con cinco amigos, no hacerla con veinte. Cuanto más prudentes seamos cada uno el riesgo de rebrotes será menor", señala la doctora Maite Pérez. "Si no queremos volver a pasar dos meses en casa confinados, cada uno deberemos poner nuestro granito de arena con ese sentidiño", advierte. Reconoce que es dificil no estar en contacto con nuestra gente pero no podemos olvidar que "todavía estamos en plena pandemia, el pico lo hemos pasado pero hay riesgo de rebrotes".

Escucha aquí la entrevista con la doctora y también las recomendaciones que hacemos para esta noche llena de rituales y tradiciones con las recomendaciones de nuestra coach emocional, Gloria Pérez.