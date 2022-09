Trabajadores de limpieza en Stellantis comienzan el lunes una huelga indefinida

Trabajadores de Grupo Urbano Bernabé,subcontrata encargada de la limpieza de la fábrica viguesa del grupo automovilístico Stellantis, comenzarán el próximo lunes, día 3 de octubre, una huelga indefinida ante la intención de la compañía de cambiarles de convenio colectivo.

Tal como han lamentado este viernes en rueda de prensa los representantes sindicales, esta convocatoria tiene su origen en la intención "explícita e unilateral" de la empresa de "despojar" a los trabajadores del convenio provincial de limpieza de Pontevedra, al cual llevan adscritos desde 1987, y aplicar el convenio de transporte de mercancía por carretera, "que nada tiene que ver con sus labores y que supone una grave precarización en materia económica, social y de estabilidad en el empleo". En este sentido, han lamentado que además de que el nuevo convenio supondría una reducción del salario, también implicaría la eliminación de la subrogación de los trabajadores en caso de que sea otra empresa la que preste el servicio de limpieza en Stellantis Vigo.

"El convenio de transporte no tiene subrogación. ¿Quién nos dice a nosotros que cuando Urbano se vaya dentro de un año, va a venir otra empresa y va a coger ese convenio de transporte que no tiene subrogación y manda a 50 y tantos a la calle? Eso no nos los puede garantizar nadie, porque por ley estarían en la calle", ha lamentado Transi Fernández, secretaria nacional de CIG-Servicios. Fernández ha reivindicado que los trabajadores llevan 30 años con el convenio colectivo de la limpieza, por lo que ha culpado a Stellantis de querer reducir sus costes a consta de las condiciones de los empleados. Por ello, las tres centrales sindicales del comité de empresa (CGT, CIG y UGT) han convocado la huelga indefinida.

En la misma línea ha hablado Alberto Blanco, presidente del comité del Grupo UB (CGT), quien ha asegurado que los empleados de la limpieza no realizan ninguna tarea de transportes y siguen realizando el mismo trabajo que hace 30 años, por lo que no entienden otro motivo del cambio del convenio que no sea el de precarizar el servicio. "Desde que UB llegó el día 1 de enero de 2022 no dejó de haber conflictos sobre ese tema, sobre precariedad, no entrega de documentación, sobre un montón de demandas que hay en Inspección de Trabajo... Nos vemos abocados a llegar a este punto, porque el 1 de enero de 2023 perteneceríamos automáticamente al convenio de transportes", ha explicado, indicando que la empresa alega que utilizan carretillas en su trabajo para transportar los residuos.

Santos Sánchez, de UGT, ha criticado que Stellantis pretenda "abaratar costes" y "precarizar el trabajo", recordando que el convenio colectivo de los trabajadores de la limpieza de Pontevedra es uno de los mejores del sector en España, tras "años y años" de lucha por sus derechos, motivo por el cual, según ha dicho, se quiere modificar. "Evidentemente, no les gusta que los trabajadores de la limpieza de esta factoría tengan un salario digno", ha sentenciado. Asimismo, los sindicatos han subrayado que dentro de la factoría viguesa hay dos compañías que prestan servicios de limpieza de forma subcontratada y, por el momento, solo los empleados de UB pasarán al convenio de transporte, afectando a unos 60 trabajadores.