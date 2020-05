¿Cómo se presenta la reapertura de bares, cafeterías y hoteles en Vigo?

Si este sábado el Boletín Oficial del Estado confirma que la provincia de Pontevedra pasa a la siguiente fase de la desescalada, la fase I, a partir del próximo lunes, 11 de mayo, cambiarán un poco los hábitos que venimos manteniendo desde el inicio del estado de alarma.

Entre otras cuestiones, los establecimientos hosteleros que cuentan con terraza podrán abrirlas al público al 50% de su capacidad habitual. Manteniendo la distancia mínima de seguridad de 2 metros y los grupos de clientes tendrán un máximo de 10 personas. A estas limitaciones debe sumarse la desinfección de mesas cada vez que se cambie de clientes y no se podrán utilizar cartas ni servilleteros.

¿Qué ocurrirá en Vigo?

El presidente de Federación Provincial de Empresarios de la Hostelería (Feprohos), César Ballesteros, asegura que la apertura de terrazas en Vigo será "desigual", pues todavía no conocen las normativas sanitarias de obligado cumplimiento por lo que algunos establecimientos son reticentes a abrir sus negocios. Se preguntan qué ocurrirá con los baños, si habrá que abrirlos o no, bajo qué medidas. "Es necesario actuar con prudencia, por eso aconsejamos no abrir los establecimientos hasta que no se cuenten con las máximas garantías", apuntaba.

Ballesteros reconoce que existe "nerviosismo" en el sector por toda la situación. Influye la meteorología, por ejemplo, "el sector está preocupado porque además la parte económica está desatendida". En este sentido, recuerda que los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) no son prorrogables cuando finalice el estado de alarma, por lo que muchos trabajadores se tendrán que reincorporar a sus puestos e trabajo. "Un gran caos económico, el principio del fin si no se toman medidas cuanto antes".

El presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Hostelería (Feprohos) señala que "los pequeños empresarios están más por quemarse a lo Gonzo, entregar las llaves de sus establecimientos al Gobierno central y no abrir". Desde que se decretó el estado de alarma y por ende el cierre de los locales de hostelería, los dueños de estos establecimientos han tenido que seguir haciendo frente al alquiler y a los gastos por lo que la única opción que ven es trabajar a partir del lunes. "Es la única alternativa, no pueden hacer otra cosa". Con todo cree que la reapertura será anecdótica, y que no se afianzará hasta que no se conozcan las normas y medidas concretas a adoptar.

Y los hoteles también podrán abrir sus puertas pero sin hacer uso de zonas comunes, con ciertas restricciones, mucha desinfección y un refuerzo en las normas de seguridad e higiene. El presidente de AHOSVI, la asociación de hoteles de Vigo, Jaime Pereira, nos confirmaba en los micrófonos de COPE que el lunes no abrirán los hoteles. Aun con todo, quieren ser optimistas, cree que "en mayo y junio la situación mejorará por lo que esperamos que el temor que tiene la gente a salir de casa se vaya disipando", aseguraba. Será algo que se consiga de manera paulatina, pero confían en que la gente tenga ganas de viajas y de disfrutar de las vacaciones. "Aunque los datos no sean como en años anteriores, al menos esperamos salvar la temporada", confesaba. Por el momento no tiene constancia de que algún hotel de la ciudad se vea abocado al cierre.