El PP no ha tenido ni 24 horas para poder acceder a los expedientes de empleo del Concello de Vigo

Ni 24 horas ha tenido el Grupo Municipal del Partido Popular para poder revisar los expedientes de empleo que habían solicitado ya el pasado mes de junio, es decir, hace seis meses al Gobienro de Abel Caballero. Este mismo martes, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marnotes, denunciaba que en "un nuevo intento del Gobierno local socialista por amordazar la labor de la oposición, habían concedido tan sólo 24 horas, incluyendo la madrugada, para que su formación pudiese fiscalizar" estos expedientes.

“Han tardado más de 6 meses en darnos acceso de un día”, ironizaba el edil, quien hoy lamentaba en los micrófonos de Cope esta nueva burla al no poder acceder a dichos expedientes. “¿Por qué tanto interés en dificultar el control político?”, se ha preguntado Marnotes quien empieza a sospechar que puede haber algo detrás ante tanto impedimento.

De por si, Marnotes ya aseguraba que era “inviable” supervisar los más de 1.000 expedientes que calcula puede haber en relación a los cursos de formación que organizó el Concello de Vigo en los últimos siete años. Pero el colmo es que ni siquiera le han ofrecido ese tiempo. Como ya habían hecho en su momento, los populares volverán a recurrir a la Valedora do Pobo para reclamar el acceso gradual a estos expedientes. Dese el Concello aseguraban que no podían dar acceso a estos documentos por el trabajo que daría para poder enviarlos, pero desde el Partido Popular creen que se trata sólo de excusas ya que en la "era digital, en la que el Concello de Vigo tanto presume que está a la vanguardia" no les sería dificil hacerles llegar todos los expedientes digitalmente.

El PP pidió acceso a estos expedientes completos entre los años 2015 y 2022, incluyendo los datos de los docentes, facturas de material y empresas adjudicatarias de los Obradoiros de Emprego y los Programas Integrados que, aunque financiados por la Xunta de Galicia, gestiona directamente el Ayuntamiento. También la misma documentación relativa a los planes municipales Vigo pola Inserción Laboral y Vigo polo Emprego da Xuventude. Esta petición, a la que ahora accede el Concello forzado por Valedora do Pobo fue en principio denegada, tal y como reconoció la presidenta de la Comisión de la Transparencia de Galicia, con “pretextos inverosímiles” por parte del antecesor de Espinosa, Abel Losada, para “impedir el control político” en el Ayuntamiento vigués.

Escucha aquí la entrevista completa a Alfonso Marnotes, portavoz del PP en el Concello de Vigo.

Audio