Los talleres de Pontevedra necesitarán 1.200 mecánicos en los próximos años ante la falta de relevo generacional

La provincia de Pontevedra se enfrenta a un grave déficit de profesionales en el sector del mantenimiento de vehículos. Según los cálculos de ATRA, la asociación que agrupa a los talleres de la provincia, en los próximos años serán necesarios 1.200 nuevos mecánicos para cubrir la elevada demanda de trabajo existente.

La advertencia la realiza Manuel Dacosta, docente de Formación Profesional en Vigo y uno de los 32 dinamizadores designados por la Xunta de Galicia para reforzar el vínculo entre los centros educativos y el tejido empresarial. El profesor señala que el ritmo actual de titulaciones es insuficiente y que el sector afronta además un importante relevo generacional, debido al elevado número de profesionales próximos a la jubilación.

Brecha entre formación y mercado laboral

La realidad de las aulas refleja una brecha significativa entre la formación y las necesidades del mercado laboral. En toda la provincia de Pontevedra apenas hay entre 500 y 600 alumnos cursando ciclos de la familia de automoción, de los que alrededor de 300 se concentran en la comarca de Vigo.

Dacosta explica que, aunque en el conjunto de Galicia hay unos 2.500 estudiantes en esta rama, la cifra sigue siendo insuficiente para cubrir la oferta de empleo. A esta situación se suma un índice de abandono escolar que reduce todavía más el número de titulados.

Aun así, la demanda de trabajadores es tan elevada que, según el docente, muchos alumnos comienzan a trabajar en talleres incluso antes de finalizar sus estudios.

Un perfil vocacional y mayoritariamente masculino

El perfil del estudiante de automoción continúa siendo mayoritariamente masculino y muy vocacional, formado en gran parte por jóvenes aficionados al motor y a la velocidad. No obstante, Dacosta destaca un aumento progresivo del interés por parte de las mujeres en esta especialidad.

Uno de los ámbitos con mayor dificultad para encontrar profesionales es el mantenimiento de vehículos industriales, como camiones y autobuses, un área que despierta menos interés entre el alumnado pero que requiere mano de obra con urgencia.

Esta falta de capital humano se produce además en un contexto de envejecimiento poblacional en Galicia, lo que condiciona el desarrollo de sectores industriales considerados estratégicos.

Inserción laboral del 100%

Desde su papel como dinamizador, Dacosta sostiene que la inserción laboral en estos ciclos formativos es del 100%. Según afirma, cualquier persona con una formación mínima en automoción puede encontrar empleo si muestra interés y disponibilidad.

Esta situación evidencia la paradoja de un sector que ofrece pleno empleo pero no consigue atraer a suficientes jóvenes. Mientras la matrícula general de la Formación Profesional en la provincia ha crecido un 6,3% este curso y supera los 25.000 estudiantes, la automoción afronta el reto de captar talento para garantizar la continuidad de los talleres legales, en un contexto marcado por el intrusismo profesional y la transición hacia el vehículo eléctrico.