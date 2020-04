'Take me Home' de John Denver para agradecer el esfuerzo de los vecinos de Gondomar

La música como agradecimiento. Los alumnos del Conservatorio Municipal de Gondomar han decidido grabar un video, cada uno desde su casa, en señal de agradecimiento a todos sus vecinos en estos difíciles momentos que atravesamos ante la crisis sanitaria.

Los alumnos del Conservatorio Municipal Gondomar cantan para sus vecinos.

El alumnado y personal del Conservatorio Municipal de Gondomar no ha descansado durante este tiempo de confinamiento y desde sus domicilios han grabado un vídeo con el que agradecer el esfuerzo que, no solo ellos y ellas, si no todoslos vecinos del municipio, están realizando durante el estado de alarma sanitaria que vive el país.

A pesar de que la asistencia a clase se suspendió el pasado 14 de marzo, tras la publicación del Real Decreto que obliga a permanecer en casa, desde la institución municipal se planteó desde el primer momento un plan de trabajo dinámico y diversificado que garantizase que los alumnos podrían seguir avanzando en su aprendizaje de las distintas materias, a la vez que se divertían.

De esta manera, desde la dirección y el profesorado se establecieron una serie de medidas para seguir con el aprendizaje. Por ello, durante estas semanas han impartido clases a través de videoconferencias y organizando teleconciertos, retos y la grabación colectiva de vídeos de los alumnos cantado, buscando en todo momento que su formación académica continuara a la vez que se garantizaban ratos de diversión y entretenimiento.

Fruto de este esfuerzo y trabajo han lanzado en las redes sociales del concello su primer trabajo grabado desde las casas, en la que animan a la población a permanecer en ellas al ritmo del tema “Take me Home” de John Denver. Y que podeís escuchar aquí: