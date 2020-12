Súmate al grito contra el virus: "Non vas a poder con nós"

Arrancamos el último mes de año, un año que sin duda nos ha marcado la vida a todos para siempre. La irrupción de la pandemia ha tratocado muchos de nuestros planes, también de nuestro concepto de vida. Ya no podemos dar abrazos como antes, ya no podemos juntarnos como antes, ya no podemos hacer muchas cosas que hasta ahora eran esenciales en nuestro día a día y que en muchos casos pasaban desapercibidas.

Pero pese a todo, tenemos que ver al futuro con optimismo, igual que lo hacen nuestros amigos de Gadis y gritale alto y fuerte el virus que "Non vas a poder con nós". Por eso, en Cope Vigo te animamos a sumarte a este grito, a sumarnos al Vivamos como Galegos que tanto nos representa más allá de nuestras fronteras.

¿Cómo puedo participar?

Participar es bien sencillo, solo tienes que enviarnos un mensaje de audio a través de whatsapp al número 679.43.56.02 respondiéndonos a la pregunta: ¿Con qué creeis que no va a poder el covid? y al final de todo grita alto y fuerte "NON VAS A PODER CON NÓS". Sencillo, ¿verdad?

Cada día en nuestro progama emitiremos los audios más simpáticos y curiosos. Puedes escucharte a las 12:50 horas en Herra en Cope Vigo o también a las 13:20 horas en Mediodía Cope Vigo. Súmate al reto, alcemos juntos nuestra voz para frentar a este virus.

Rercuerda los pasos, participar es muy fácil:

- Guarda en tu móvil este número: 679.43.56.02 (Cope Vigo)

- Abre tu Whatsapp

- Envíanos un audio respondiendo a la pregunta: ¿Con qué creeis que no va a poder el covid?

- No te olvides de gritar muy fuerte al final de todo: "NON VAS A PODER CON NÓS".