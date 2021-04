Sonsoles Ónega reconoce estar nerviosa por volver a volar y estar firmando su novela en Vigo: "tome una tila"

Este viernes, 30 de abril, a las 19:00 horas, la periodista y escritora, Sonsoles Ónega, presentará su último libro "Mil besos prohibidos" (editorial Planeta) en la Casa del Libro de Vigo. Pero antes le hemos querido robar unos minutos en Cope para conocer cuál es su fuente de inspiración. También cómo se organiza para poder llegar a todo y cómo no, preguntarle por su última novela, que está siendo todo un éxito.





El destino como inspiración.

"El origen de esta novela estaba en una necesidad, no se si vital, de explorar lo que suponen los primeros amores en una mujer y en un hombre". Así nos ha definido Sonsóles Ónega su última novela, o más bien cómo le surgió la inspiración para poder crear " Mil besos prohibidos ". El libro nos habla de la historia de amor de Constanza y Mauro que resurge muchos años después, "la primera pasión que, pasado un tiempo, mantienen unidas a dos personas".

Los personajes de esta novela se conocieron "siendo adolescentes" y algunos después "cuando tenían alrededor de 40 años" se volvieron a encontrar en la Gran Vía de Madrid y su vida cambia para siempre. "El destino es un tema literario que esta siempre presente en mis novelas", nos asegura Sonsóles Ónega, "el destino es una sentencia para el hombre, poco puedes hacer cuando el destino se integra en tu vida", añade. Por ese destino, esa serendipia, Constanza y Mauro están predestinados a volver a encontrarse.

¿Cómo hace para compaginar su trabajo, su papel como madre y la escritura?

Sonsóles Ónega publicó su primer libro en 2004 " Calle Habana. Esquina Obispo ", le han seguido otros muchos entre ellos " Donde Dios no estuvo " en el que habla sobre los atentados del 11 - M. "Siempre que publico un libro me pregunto de donde saco el tiempo para poder llegar a todo", señala la periodista, "no se como lo he hecho, siempre me pasa". Nos confiese que al final saca tiempo de donde puede, por las noches, los fines de semana, en vacaciones....además, tras su faceta como madre asegura que quizás le es más complicado "porque para poder escribir requieres de silencio, requiere concentración. Pero yo ya no concibo la vida sin escribir". De hecho, Ónega compara su pasión por la redacción como cuando a una persona le quitan el gimnasio.

Emocionada por volver a subirse a un avión para venir a Vigo y poder estar en una librería.

Hace ya unos cuantos años que Sonsoles Ónega no pisa la ciudad olívica, y lo hace además en unas circunstancias muy especial. Es la primera vez desde que la pandemia se adueñó de nuestras vidas que se sube a un avión y que vuelve a estar presente en una librería. "Me tuve que tomar una tila", destacó. La cita esta tarde en la Casa del Libro donde Sonsoles Ónega estará firmando ejemplares.

