Sobreseído el caso del accidente del tren Celta en el que fallecieron cuatro personas

El caso del tren Celta que descarriló en 2016 casuando la muerte de cuatro personas ha sido finalmente sobreseído por el juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño.

La juez considera en el auto que la causa del descarrilamiento del tren que une Vigo con Porto se debió única y exclusivamente a una conducta imprudente del maquinista ya que circulaba a una velocidad excesiva. De hecho, a consecuencia del accidente el maquinista fue una de las cuatro víctimas a causa del fuerte impacto y a la falta de medidas de seguridad suficientes del tren.

El auto también recoge que las investigaciones concluyen que el maquinista no prestó atención a las circunstancias de la vía férrea ni tampoco a las señales lo que desencadenaría este faltal desenlace. La juez también expone que en el caso de no concurrir esa conducta imprudente y temeraria el tren no habría descarrilado y se podría haber evitado esas cuatro muertes.

Recordar que este accidente se produjo el 9 de septiembre de 2016 y en él, más allá de los cuatro fallecidos, resultaron heridas 47 personas, 13 de ellas de gravedad.

Asimismo, y muy importante, la juez considera que la muerte del maquinista extingue cualquier responsabilidad penal por parte de este. En caso contrario y de que no hubiese fallecida la juez podría imputarle 4 delitos de homicidio por imprudencia grave y 47 de lesiones.

Por último, reseñar que el sobreseimiento de la causa es provisional con reserva de acciones civiles que puedan emprender las personas perjudicadas por este accidente ferroviario.