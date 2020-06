Sin piscinas este verano en 10 municipios del sur de la provincia de Pontevedra

Arbo, As Neves, A Cañiza, Covelo, Crecente, Mondariz, Porriño, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño y Tui no abrirán sus instalaciones este año. Aseguran que no pueden cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por Sanidad. Aprovecharán para mejorar las piscinas.