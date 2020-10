La Navidad de Vigo se queda sin noria y sin mercado navideño

Ninguna empresa puja por el contrato para la instalación de la noria gigante, principal atractivo de la Navidad de Vigo. Además, también ha quedado desierto el contrato para la instalación del mercado navideño. Así lo desveló este lunes el Partido Popular de Vigo, hecho que fue confirmado poco después por el Alcalde, Abel Caballero.

Este año, la Navidad de Vigo se resumirá a las luces y a la cabalgata estática. Dos medidas que podrían limitarse a retransmisión en streaming si la situación de la pandemia lo requiere.

Piden a Caballero que abanonde la improvisación.

El plazo de recepción de ofertas para la inslatación de la principal atracción de las navidades viguesas, la Noria, finalizó el pasado día 22 de octubre sin que ninguna empresa entrara en la puja. Por lo que los populares creen que "si no las hay, no deben de buscarse". El principal partido de la oposición considera que "no es realista" plantear la instalación de atracciones o de un mercadillo navideño en Vigo, como tampoco es el momento de hablar de las luces de Navidad, dadas las circunstancias, con el avance de la pandemia del coronavirus y la declaración de un nuevo estado de alarma.

Piden al regidor vigués "claridad" y "prudencia" en los mensajes que lanza porque cree que está "confundiendo" y haciendo "una invitación tácita" a la población "para concentrarse o reunirse" en la calle. Recuerdan que al tiempo que se sigue hablando de la Navidad en Vigo se están restringiendo las visitas a los cementerios en vísperas de la festividad de Todos los Santos.

Ante este escenario, el portavoz popular, Alfonso Marnotes cree que Abel Caballero "se ha metido en un callejón sin salida" cuando en agosto tuvo "el atrevimiento" de anunciar a toda España la instalación del alumbrado navideño "como si nada hubiera cambiado respecto al año pasado" por la irrupción de la Covid-19. Para los populares, hablar de la Navidad en estos momentos es secundario, y entienden que a lo que se debe deciar el Ayuntamiento de Vigo es a hablar de medidas de protección que va adoptar en su ámbito de competencia.

Ausencia de desinfección de espacios públicos o controles en los aforos del bus urbano.

Los populares exigen al Gobierno local de Vigo que refuerce la desinfección de los espacios públicos y que controle el incumplimiento de los aforos en los autobuses urbanos, tras varias denuncias por superar el límite máximo de personas que pueden estar en su interior. Creen que el Alcalde debe exigir a la concesionaria que aumente las frecuencias en horas punta, y que se le sancione cuando se comprueben infracciones. "¿Cómo se van a controlar los aforos en las calles del centro en Navidad, a través de cámaras, como ha anunciado el alcalde, y "a qué coste", cuando "ni siquiera es capaz" de hacerlo en los autobuses urbanos?", se pregunta el portavoz popular.

El PP de Vigo pide también reforzar la Policía Local, para controlar y vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria y del toque de queda. También ampliación del personal en el servicio de Bomberos y de los servicios sociales municipales para evitar las "colas de la vergüenza". En este punto, Marnotes ha recalcado que no ha abierto ninguna de las 14 oficinas descentralizadas que anunció el regidor para tramitar el ingreso mínimo vital.También ha urgido dedicar el dinero no gastado de las fiestas de verano y el previsto para las Navidades a ayudas a comerciantes y hosteleros.

"No podemos tener un alcalde así en estos momentos", señala Alfonso Marnotes, que le ha pedido a Abel Caballero que asuma y "se tome en serio" sus competencias, que "deje de improvisar" y aparque las "guerras políticas".

El BNG llevará a Pleno la puesta en marcha de un plan de contigencia contra el avance del virus.

Por otro lado, el BNG en el Ayuntamiento de Vigo propondrá en el próximo pleno municipal que el Gobierno local elabore un plan de contingencia que incluya el refuerzo de medidas preventivas y de desinfección en todos los servicios y dependencias municipales. También piden los nacionalistas que se desplieguen medios y la puesta en marcha de medidas organizativas para facilitar la atención no presencial y un plan de protección social que facilite el acceso a máscaras y demás material de protección; extender de manera indefinida los dispositivos extraordinarios de atención a personas sintecho; y reforzar el personal de Bienestar Social.