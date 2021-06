Sin comida, sin bebida. Las hogueras de San Juan vuelven a Vigo pero con restricciones

La noche de San Juan es una fecha importante para todos los gallegos. Una noche mágica que nos gusta festejar acompañados por amigos y también por la familia. Es una tradición que nos gusta mucho: hogueras, sardinas... una fecha especial que la pandemia nos obligó a cancelar en 2020, pero que este 2021 nos permite volver a celebrar, aunque sea de una manera más limitada.

¿Celebrar San Juan con hogueras? Sí, en Vigo es posible pero con limitaciones.

Se acerca la fecha esperada, la noche del 23 al 24 de junio está próxima por lo que el Concello de Vigo ya ha dado a conocer algunas de las medidas que se deben tomar este año para celebrar la noche más mágica del año. Sí, en la ciudad olívica este 2021 podremos volver a disfrutar de la tradiciónde las hogueras en la víspera de San Juan, aunque sólo podra ser hasta medianoche. El Alcalde, Abel Caballero, ha señalado en las últimas horas que las celebraciones tendrán que finalizar a las 00:00 horas, tampoco resulta extraño si tenemos en cuenta que a partir de las 01:00 horas y hasta las 06:00 horas sólo están permitidas las reuniones de personas convivientes en toda la comunidad gallega.

Pero además, este año tenemos una particularidad: nada de comida ni de bebida en las hogueras de San Juan. Así, según ha explicado el regidor olívico, el Ayuntamiento dará permiso para las hogueras, "con la aplicación estricta" de las medidas de prevención indicadas por la autoridad sanitaria con motivo de la pandemia. Ha insistido en que su cumplimiento es obligatorio y al respecto, ha señalado que dichas medidas se concretarán en profundida cuando la fecha se acerque.





Sin bebida y sin comida en las hogueras

En todo caso, ha explicado que la hora de finalización de las celebraciones será medianoche, independientemente de que, para entonces, Sanidade pudiera ya autorizar las reuniones de personas no convivientes más allá de la 1 de la madrugada. Por otra parte, no se permitirá comer ni beber, y será obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia social. Abel Caballero ha señalado que las organizaciones que soliciten permiso para las celebraciones deberán superar las inspecciones habituales de seguridad, además de tener que cumplir los protocolos sanitarios. Asimismo, ha añadido que, "como cada año", la Policía Local estará "atenta" en todo momento para que no se produzcan incidentes y, en este caso, también para evitar aglomeraciones o botellones.