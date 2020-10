Segundo terremoto pequeño en el área de Vigo en menos de 10 días

Un pequeño terremoto registrado en Mos (Pontevedra) aunque resulta inapreciable para los vecinos del municipio. El Instituto Geográfico Nacional ha informado que a primera hora de esta mañana se registró un pequeño terremoto, aunque no ha sido perceptible para la población y no ha ocasionado daños.

Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el temblor se ha producido a las 6:45 horas de este martes y la magnitud del terremoto ha sido de 2,2 según la conocida como escala de Richter.

Éste no ha sido el único sismo registrado en el Sur de Galicia en los últimos días, ya que también se produjo un pequeño terremoto, en la madrugada del pasado sábado, con centro en Gomesende (Ourense). En ese caso, la magnitud fue aún menor, de 1,5. Por otra parte, también en la mañana de este martes, se ha registrado un terremoto con epicentro en el Norte de Portugal, cerca de la frontera con la provincia de Ourense. En concreto, ha sido un temblor de magnitud 1,9, localizado en el municipio transfronterizo de Chaves.

Hace una semana fue en Salvaterrera do Miño.

Este no ha sido el único terremoto de baja magnitud que se ha producido en la zona sur de la provincia. el pasado domingo 6 de octubre, el Instituto Geográfico Nacional informaba también del registro de un terremoto de magnitud 2, con centro en la localidad pontevedresa de Salvaterra do Miño. Según los datos de este organismo, el seísmo se registró a las 8:38 horas en la parroquia de Leirado (Salvaterra), próximo al alto de San Nomedio, que ya pertenece al municipio vecino de As Neves. El movimiento, de baja intensidad (magnitud 2 en la llamada 'escala de Ritcher'), no fue apreciado por la población ni causó desperfectos.

En la jornada de ese domingo, el Instituto Geográfico Nacional también registró un terremoto de magnitud 3 en el Atlántico, frente a las costas de Galicia, aunque lejos del continente (a unas 80 millas).