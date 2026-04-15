Sanidade abre el plazo para elegir hospital de referencia en el área sanitaria de Vigo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la resolución por la que se abre, a partir de este jueves, el período de elección de hospital de referencia en el área sanitaria de Vigo, que permitirá a los pacientes escoger entre el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) o Povisa.

USUARIOS CON DERECHO A ELEGIR HOSPITAL

Podrán ejercer este derecho los usuarios de los centros de salud de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán y Gondomar, así como los de Coia, Bouzas, Coruxo, Navia, Pintor Colmeiro, Olimpia Valencia, Rosalía de Castro y Beiramar.

Según la Consellería de Sanidade, Povisa tiene actualmente 110.555 personas asignadas como hospital de referencia, a fecha de 31 de marzo de 2026.

PLAZO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Las solicitudes de cambio podrán presentarse en un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la resolución. Los interesados deberán entregar el modelo oficial disponible en la web del Sergas junto con un documento identificativo válido (DNI, TIE o pasaporte).

PETICIONES PRESENTADAS POR REPRESENTANTE O TUTOR

Si la solicitud la realiza un tutor legal o persona autorizada, se deberá presentar una copia del documento identificativo del solicitante y el documento que acredite la tutoría legal o la autorización expresa de la persona interesada.

PUNTOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El trámite podrá realizarse en el centro de salud correspondiente al domicilio del paciente, en los servicios de admisión de los hospitales del área sanitaria de Vigo o de forma telemática a través del formulario disponible en la web del Sergas.