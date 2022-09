Rueda celebra la apuesta de Portugal por la alta velocidad Oporto-Vigo y pide implicación al Gobierno central

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado como una "magnífica noticia" la apuesta del Gobierno de Portugal de impulsar la conexión por alta velocidad ferroviaria entre Oporto y Vigo, por lo que ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la misma impliación.

En concreto, el primer ministro luso, António Costa, daba a conocer este miércoles el proyecto de alta velocidad entre Lisboa y Oporto, que incluye también la conexión conVigocon unas obras que arrancarán en 2026 y que permitirán realizar el viaje en un tiempo de una hora y 25 minutos. "Estamos muy de enhorabuena", ha respondido el presidente gallego este jueves, tras ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello. Según ha valorado, se trata de un anuncio de "plazos concretos" y con "firmeza".

"Portugal podría haber escogido otras opciones y escogió la que más le convenía, y la que más le conviene a Galicia. Portugal está cumpliendo, pero ahora tiene que hacerlo también el Gobierno de España y no será por no haberlo avisado y no haberla pedido", ha esgrimido Rueda. En este sentido, el titular de la Xunta ha pedido agilidad en la ejecución de la salida sur ferroviaria de Vigo, ya que está comprometida "pero no ejecutada". Este, ha recordado, fue uno de los asuntos que le trasladó a Sánchez en el encuentro que ambos mantuvieron en Moncloa en julio. "El presidente dijo que la trasladaría al ministerio competente y ahí quedó la cosa. Espero que después de esta apuesta clara que tiene que hacer Portugal, desde el Gobierno de España se haga", ha reiterado.