La ría de Vigo ya sufre las consecuencias del coronavirus

Este lunes, 8 de junio, cómo se viene haciendo desde hace once años, conmemoramos el Día Mundial de los Océanos para recordar la importancia que tienen en nuestras vidas. Fue la Organización de Naciones Unidas la que, en el año 2009, proclamó está conmemoración marcando como uno de sus objetivos principales concienciar a la población de las consecuencias que tiene en nuestros océanos las acciones (malas) del ser humano.

En 2019 se recuperaron 4.600 kg de basura marina.

En este sentido es necesario hablar de cifras que nos permitan ver los problemas que pueden ocasionar no cuidar nuestros océanos. Cada año muchas plantas y también animales marinos desaparecen como consecuencia de la gran cantidad de desperdicios que tienen que soportar nuestros mares. Contaminación consecuencia de la actividad humana que no tienen en cuenta que todo lo que despediciamos puede terminar en el océano.

Sólo en 2019, los pescadores gallegos recuperaron más de 4.600 kg de basura marina en 2019 gracias a Upcycling The Oceans, un proyecto pionero en el mundo, impulsado por la Fundación Ecoalf y Ecoembes, que busca dar una segunda vida a la basura que está destruyendo los océanos. La iniciativa cuenta con la inestimable colaboración de 280 pescadores gallegos, al frente de cerca de 30 barcos de arrastre localizados en 4 puertos pesqueros de Galicia. Este 2020, de cara a fomentar el conocimiento de la basura marina, se analizará la tipología de los residuos recuperados de los fondos marinos a través de la Plataforma Marnoba.

¿Cómo afecta el coronavirus a nuestros océanos?

Y en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 nos preguntamos qué efectos puede tener todo ello en nuestros océanos, corazón del planeta. El uso de mascarillas y también de guantes, aunque en menor medida, se ha convertido ya en una costumbre después de casi tres meses de pandemia mundial. Por ello, es necesario concienciar a la ciudadanía de las precauciones que se deben tomar a la hora de deshacernos de este material de protección.

Una mascarilla quirúrgica puede tardar más de 350 años en desintegrarse, los guantes alrededor de 50 años. Teniendo en cuenta estos datos es necesario que cada persona, de manera individual, mantenga una serie de hábitos para evitar que este material llegue a nuestros océanos y es que en la ría de Vigo ya se ha localizado una gran cantidad de mascarillas y guantes que están contaminando nuestros fondos marinos. De hecho, los biólogos y expertos ya advierten de las consecuencias que pueden generar la existencia de este tipo de material en nuestras aguas, destructor de ecosistemas.

Es necesario concienciar y entener que unos guantes que no terminan en una papelera o unas mascarillas que no depositamos en el contenedor, probablemente, finalizar su vida útil en nuestros océanos, con todas las consecuencias negativas que ello supone. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte para luchar contra esta situación que no sólo ataca a nuestros océanos, sino, por ende, a todo el planeta.

Vigo conmemora el Día mundial do Océanos.

En una ciudad especialmente sensible al mar, el Ateneo Atlántico de Vigo propone reflexionar sobre uan serue de cuestiones abiertas al futuro de nuestros océanos. Por ello, para hablar sobre ello, este martes, 9 de junio, la responsable de la Undiad de Cultura Científica del CSIC en Galicia, Luisa Martínez Lorenzo, conversará con Pepe Pintado, investigador y Vicedirector de Cultura Científica en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. El acto será en directo, a las 18 horas, y puedes seguirlo a través de este canal: