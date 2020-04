RequeixonNaCasa para no sentir morriña tras el aplazamiento de la Feria de Requesón y Miel de As Neves

En este caso el dicho 'Si Mahona no va a la montaña, la montaña va a Mahoma' es el mejor título para dar a conocer la iniciativa que ha puesto en marcha el Concello de As Neves. Por estas fechas de Semana Santa, los vecino de As Neves tendría que celebrar su tradicional Feria del Requesón y Miel. Pero, el estado de alarma ha obligado a muchos municipios a suspender sus fiestas y esta no iba a ser una excepción.

Pero estar en estado de alarma no significa que en desde casa no podamos seguir brindando por nuestras tradiciones. Por ello, desde el Concello de As Neves impulsan la iniciativa #RequeixonNaCasa, de esta manera, coincidiendo con las fechas de la celebración de la feria, animan a los vecinos a seguir con la tradición desde el confinamiento.

#REQUEIXONNACASA

Este año, a causa de las medidas de confinamiento para frenar la pandemia del coronavirus, la XXIX Feria del Requesón y Miel de As Neves no se celebrará en las fechas tradicionales de Semana Santa, se aplaza al 11 de octubre. Pero abril es un mes perfecto para consumir requesón y miel, por eso, el Ayuntamiento ponen en marcha #RequeixoNaCasa: una manera de compartir el Requesón y la Miel de igual manera que se hace en la Feria, pero en esta ocasión, desde nuestros domicilios.

La idea es recordar la calidad, la particularidad y el sabor de estos dos productos tan queridos por los vecinos del municipio. Por ello proponen subir a las redes sociales fotos y vídeos con la etiqueta #RequeixoNaCasa en los que el requesón y la miel sean los protagonistas. Las imágenes pueden ser elaboraciones de recetas, degustaciones, historias, mismo canciones o refranes relacionados con el requesón y la miel.