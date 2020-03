Repulsa al concierto de un cantante de trap por letras machistas en Mos (Pontevedra)

El Concello de Mos rechaza el concierto de un cantante de trap, previsto para el próximo 3 de abril, por sus letras "machistas". El Gobierno local que preside la popular Nidia Arévalo considera que es "uno de los cantantes de trap con las letras más machistas".

Comunicado oficial rechazando el espectáculo de Kidd Keo.

De manera pública, desde el Ayuntamiento de Mos, y en consenso y bajo el asesoramiento de los técnicos del Centro de Información a la Mujer de Mos se emite un comunicado oficial ante el próximo concierto de inicio de la gira “The Rockport Tour” del cantante de trap, Kidd Keo, en un local del municipio mosense.

Las letras de este cantante se caracterizan por los contenidos y las expresiones machistas, con comentarios denigrantes, despectivos y vexatorios sobre la mujer, señalan en el escrito. Motivo por el que “desde el Ayuntamiento de Mos manifestamos, en general, nuestra más rotunda repulsa ante la celebración de este tipo de conciertos, y máxime, cuando nos encontramos concretamente en el mes de marzo, el Mes de la Mujer, ya que el próximo domingo 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer”, declararon la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y la concejal de Política Social e Igualdad, Sara Cebreiro.

El concierto de Kidd Keo está programado para el próximo 3 de abril a las 23:59 horas contando además con una zona de menores de entre 14 y 17 años que pueden acceder sin autorización. La administración local mosense insiste en que, entre sus principales objetivos durante todo el año, y en especial en fechas como las actuales, se encuentra el fomento de los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y de la prevención de la violencia de género, así como inculcarlos desde la infancia y la adolescencia mediante el desarrollo de diferentes acciones y políticas sociales en centros educativos mosenses, como los colegios de Educación Primaria y el Instituto.

“Actividades como este concierto son todo el contrario a lo que queremos enseñar a nuestros niños y jóvenes precisamente lo que queremos es evitar este tipo de mensajes sexistas, dominantes y ofensivos, y promover la igualdad real de oportunidades, la tolerancia y el respeto mutuos entre hombres y mujeres; es por eslabón que no podemos sino que manifestarnos en contra y hacer pública nuestra repulsa como institución a través de este comunicado”, sentenciaron Cebreiro y Arévalo.

Letras de Kidd Keo.

Entre algunas de las canciones de este cantante de trap está 'Dracukeo' que continienen letras como esta: "Dracukeo, el empalador

La culeo, un taladrador. Le meto el deo, dice por favor. La caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel (no no no). Si no son mayores de edades, pa tu casa a ver Pocoyó (pato). Si se viene tu amiga no hay problem, tiene hueco. Si ayer cumpliste los 18, tiene premio toma guevo. Ey, la meto, la tuerzo y la saco. Batikeo, como un colacao. Coronó mi huevo y me marcho (hay Mai) voy to colocao. Hay jaleo.Quiere bombeo (ey). En keolandia hay coreo (keoland). Se cambia y se dice trakeo (keoland). En par de año (eres menor). Ya te veo, ya te veo".

Otras canciones, en inglés, dicen así "I got a new girl and she foreign. When the sun goes down, mami never gets bored (nah). She comin' with me when I'm touring (okay). Every city we step, mami ridin' like she from there (oh, God). Like she from there, she riding like she from there (she wa'). Like she foreign, she ride me different always (she wa'). Like she from there, she riding like she from there (she wa'). Like she foreign, she ride me different always".