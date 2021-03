La Rede Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo galardonada por su compromiso feminista

La Xunta ha dado a conocer las tres entidades que este próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, serán galardonadas con las medallas Emilia Pardón Bazán que premian el compromiso de entidades y personas con la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Una de las asociaciones que será premiada es la Rede Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos conjuntamente con la ex directora de la Casa Galicia Japón, Megumi Shiozawa -a título póstumo-, y la Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro).

La Rede Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos lleva desde 1998 atendiendo las demandas y asesorando a las mujeres del área de Vigo, especialmente en los asuntos que tienen que ver con la violencia de género y el maltrato. En sus más de veinte años de historia la red ha hecho multitud de campañas de concienciación y de formación para visibilizar un problema que afecta a miles de mujeres en Galicia y por supuesto también en nuestra ciudad.

Desde la asociación, su coordinadora, Rosa Fontaíña, agradeció el reconocimiento y recordaba que la importancia de estas iniciativas para ayudar a los eslabones más débiles de la sociedad. Además, Rosa Fontaíña pide que se ponga el foco "no solo en el maltrato físico, sino también en el psicológico a las mujeres que es y ha sido muy importante". En este sentido subrayó la difícil situación que viven y vivieron muchas mujeres en esta pandemia que "han estado obligadas a vivir con sus maltratadores". Es por ello que pide más implicación por parte de todos y especialmente por parte de las administraciones.

En relación al debate sobre las manifestaciones del 8 de marzo, Rosa Fontaíña anuncia que no realizarán ninguna concentración aunque sí respeta que otras organizaciones o colectivos feministas opten por realizar convocatorias presenciales. Y también se pregunta por que "ha surgido un debate con el 8-M cuando se están organizando multitud de concentraciones que no suscistan el mismo interés ni un debate sobre su celebración o no".

En lo que respecta a la entrega, la Xunta ha solicitado que los premios se entreguen en el Pazo de Meirás, la que fuera residencia de la escritora gallega. Este sería el primer acto público de este tipo que se realiza en el pazo después de ser recuperado por la administración a finales de 2020.