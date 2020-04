Ratifican la condena a 36 años de prisión para un hostelero vigués por abuso a menores

Ratificada la condena establecida para un hostelero vigués que fue condenado a 36 años de cárcel por abusar de 16 menores entre los años 2015 y 2017. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado.

La resolución de la Sala de lo Civil y penal del alto tribunal gallego determina que el acusado se aprovechó de su trabajo al frente de una pizzería de moda entre adolescentes para atraerlos. Se ganaba su confianza invitándolos a su casa o llevándolos de paseo en su yate o en alguno de los coches de alta gama que solía conducir.

Prisión e inhabilitación para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto con menores.

Además de la pena de cárcel, el acusado también ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores por un periodo de tres años superior al de la duración de la pena de prisión. Deberá abonar indemnizaciones que suman en total 17.500 euros.

Todos ellos describen “situaciones coincidentes sobre cómo se ganaba su confianza el sospechoso, la forma de integrarse en las redes sociales, las invitaciones, los paseos en barco y coche, las masturbaciones en grupo y tocamientos, etc...”. Los magistrados también inciden en que la sentencia impugnada desgrana las contradicciones en que incurre el apelante. Así, explican que negó los hechos, “llegando incluso a afirmar que no conocía a alguna de las víctimas”, alegando que tenía relación con padres de los menores, algo que los propios familiares negaron, o intentando justificar con excusas su presencia en las inmediaciones del colegio en el que estudiaban los afectados.

Fotografías envíadas a través del teléfono móvil.

Los jueces señalan que el hecho de que no se encontrasen fotografías en el volcado de los móviles no desacredita su envío, pues el investigado usaba una aplicación que no conserva las imágenes en los teléfonos, salvo que se haga una captura de pantalla. De hecho, algunas fotos de las pantallas figuran en autos. Todos los menores, según la sentencia del alto tribunal gallego, declararon que el acusado les solicitaba fotos desnudos y, en ocasiones, les enviaba alguna suya.

El condenado apela en su recurso a la “normalidad” de las conductas de consumo de alcohol y sexuales entre menores a partir de los 12 años. Pero los abogados rechazan esa consideración de “normalidad” e insisten en que cualquiera que fuera el comportamiento de los menores “resulta irrelevante a los efectos de culpabilidad, dada la diferencia de edad entre el acusado y sus víctimas”. Esa diferencia, que es de entre 24 y 27 años, según el Superior, “determina por sí sola una desproporción o asimetría que, unida al modus operandi, entraña prevalimiento”.

El acusado se mostraba “como un hombre de éxito, con buena posición económica y mucho poder” y de esta manera, conseguía que los menores, que lo veían “como modelo a seguir”, aceptasen, para mantener esa situación que creían privilegiada, sus propuestas de contenido sexual, las cuales realizaba en grupos reducidos.

El acusado podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia que confirma la pena impuesta por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.