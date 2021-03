Si quieres visitar Cíes en Semana Santa, no esperes demasiado para sacar la autorización

¿Planes para Semana Santa? No te demores en hacerlos porque puede que cuando vayas a reservar ya no queden plazas. Y una de los atractivos no sólo de nuestra ciudad sino de toda Galicia es uno de los ejemplo. Las Illas Cíes, nuestro paraíso particular, ya tiene confirmadas más de 300 autorizaciones para Semana Santa.

También hay que recordar que el límite de visitantes diarios establecido en temporada alta para cada una de las islas viene fijado por el Plan rector de uso y gestión (PRUX) del Parque Nacional, que entró en vigor en febrero del año 2019, que fija la capacidad máxima de Cíes en 1.800 personas al día y la de Ons en 1.300 personas

Cíes, Ons...las Illas Atlánticas como destino.

Hasta ahora ya son más de 400 reservas en total para poder visitar alguna de las islas que conforman el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas. Visitar este espacio natural en Semana Santa es una de las opciones de los gallegos para pasar estos días. Eso sí, desde el Gobierno gallego apelan a un "turismo responsable" que permita compatibilizar las actividades de ocio al aire libre con la protección y conservación del patrimonio natural.

Para Cíes, como te decíamos, ya se han registrado más de 300 autorizaciones, mientras que para Ons se han emitido hasta hoy cerca de un centenar. Las visitas a estos paraísos naturales se retomarán la próxima semana, coincidiendo con las jornadas festivas y días anteriores, por lo que la Xunta ha reactivado la plataforma telemáticaa través de la cual se pueden solicitar las preceptivas autorizaciones de acceso a este espacio natural.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, visitó en las últimas horas la isla de Cortegada en Vilagarcía de Arousa, que forma parte del Parque Nacional, donde ha avanzado los primeros datos de reservas para la Semana Santa y ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento al "turismo responsable". "Si algo aprendimos a lo largo de la pandemia es que tenemos que promover el turismo de naturaleza", ha señalado la responsable autonómica, que se ha referido a las Illas Atlánticas como la "gran joya" del patrimonio natural gallego y uno de los destinos escogidos por muchas personas durante los festivos de Semana Santa. Al respeto, Ángeles Vázquez ha indicado que, una semana después de activar la central de reservas para poder visitar el Parque Nacional, el ritmo de solicitudes es bueno.