¿Quieres ser familia de acogida de niños y adolescentes?

Este miércoles, 20 de noviembre, se celebra el Día Universal de los derechos de la Infancia y coincidiendo con esta efemérides, Cruz Roja ha lanzado la campaña ‘Querer es poder’ para promover la acogida de menores y concienciar además de la situación que atraviesan muchos niños y adolescentes de nuestro alrededor que no pueden estar con sus padres

En Galicia se encuentran en acogida más de 220 menores, de los cuales 54 están en nuestra provincia y otros 11 esperan ser acogidos por familias pontevedresas.

¿Qué significa ser una familia acogedora?

En nuestra sociedad la realidad de los niños y adolescentes que no puden vivir con sus padres no es algo lejano. Por diversos motivos, sus progenitores no presentan las condiciones idóneas para hacerse cargo del cuidado de sus hijos, por lo que desde Cruz Roja quieren promover la implicación de familias pontevedresas que los acojan.

Ser una familias acogedora supone ofrecer a estos niños y adolescentes un hogar temporal, pero no sólo eso, también implica darles el cariño, la protección y los cuidados que necesitan mientras su familia soluciona los problemas que le impiden hacerse cargo de ellos.

El lema que Cruz Roja ha elegido para esta campaña ‘Querer es poder’ pretende hacer referencia al principal objetivo que se pide a las familias acogedoras: querer ayudar a estos niños que no pueden estar con sus padres y que, a pesar de que surjan dudas o dificultades, sí se puede.

Además, estas familias acogedoras logran en muchos casos cambiar la vida de estos niños.

¿Quién puede ser ‘familia acogedora’?

El principal requisito para poder ser una familia acogedora es, como decíamos, tener intención de ayudar y proteger a estos menores. Cualquier matrimonio, pareja de hecho, con o sin hijos, puede ser familia acogedora.

Los acogimientos se realizan en una familia ajena al menor, es decir, los acogedores son personas que no tienen ningún tipo de relación de parentesco con los menores.

El objetivo general de este programa es proporcionar una atención temporal a aquellos menores en situación de riesgo, desamparo o desprotección social, tutelados o en guarda por la Xunta de Galicia, en un ambiente familiar normalizado, ajeno a su familia de origen, por no existir ésta o no ser idónea para cuidarle.

Si quieres formar parte de esta iniciativa, lo primero que debes hacer es informarte a través de esta página web: https://acollementofamiliar.gal/ Aquí allí te explicarán el proceso pues, aquellas personas que estén realmente interesadas iniciarán un proceso de idoneidad.

La historia de Antía, una niña de 6 años.

La campaña permite dar a conocer diversas historias de menores que están viviendo o vivieron con familias de acogida. Una de esas viviencias es la de Antía, una niña de 6 años, que pasó de estar en un centro a vivir con una familia acogedora, hecho que le ha cambiado la vida.