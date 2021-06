La pandemia no pudo frenar la solidaridad de los donantes de sangre en Vigo

Este lunes, 14 de junio, celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la importancia que tiene este gesto altruista que permite ayudar a pacientes que requieren transfusiones.

En Vigo hoy ese reconocimiento se escenificó con dos actos. El primero fue en la sede del Celta de Vigo, donde el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña y la directora de la Axencia de Doación de Órganos e Sangue, Marisa López, entregaron una distinción al portero del club celeste, Sergio Álvarez, como reconocimiento a su trayectoria en apoyo a esta encomiable acción: la donación de sangre. Una distinción en agradecimiento a su inestimable contribución a la donación de sangre en Galicia. Tal y como remarcó el conselleiro, con esta conmemoración “agradecemos a la sociedad su implicación y generosidad al tiempo que intentamos transmitir que la donación de sangre es fundamental para salvar vidas”. El lema adoptado este año por la Organización Mundial de la Salud con motivo de esta celebración es “ Dona sangre para que el mundo siga latiendo ”. Este mensaje, - dijo Julio García Comesaña -, “pone de manifiesto a necesidad de que las personas donen sangre de manera habitual, para que nuestros pacientes puedan recuperar su salud”.





La campaña se centra, especialmente, en la gente joven, alentándoles a donar sangre y movilizándoles en la promoción de la salud. Agradecimiento a Sergio El conselleiro agradeció a Sergio su implicación, “puesto que los deportistas son un referente para todos, muy especialmente para nuestra juventud. Transmites los valores que te inculcaron, entre ellos, la solidaridad con el que sufre y necesita de la generosidad de los demás”. Según el responsable sanitario, “Sergio es un orgullo para su club y para a toda la sociedad gallega y nos sentimos orgullos de que te habías sumado a nuestro equipo. Estamos seguros de que tu labor en favor de la donación de sangre tiene respuesta”. En este día tan especial reconocemos, “a todas las personas que día a día donan sangre, sabiendo la importancia de este acto imprescindible”. El conselleiro agradeció, también, al Real Club Celta de Vigo, “su total implicación con la Agencia de Donación de Órganos y Sangre, siempre dispuesto a organizar campañas para obtener las 500 donaciones diarias que necesitan nuestros hospitales”. García Comesaña finalizó su intervención agradeciendo en el acto a presencia y el constante trabajo de la Federación gallega de Hermandades de donantes de sangre y de la Hermandad de donantes de sangre de Vigo.





¿Cómo puedo donar sangre?

n estos momentos las reservas de sangre de los grupos A + o y A - se encuentra en nivel bajo, por eso es bueno recordar que la donación de sangre no supone nada. Sólo tienes que acudir a tu punto ADOS, que en el caso del área sanitaria de Vigo se sitúa en el hospital Nicolás Peña, en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8:00 horas a 22:00 horas y los sábado de 8:00 horas a 15:00 horas, o también puedes donar a través de las unidades móviles que semanalmente se desplazan por toda la geografía gallega. Por ejemplo, esta tarde estará en la Plaza del Cristo de la Victoria, en la parada del bus escolar. El miércoles por la tarde estará enfrente del colegio público de Pazos de Borbén o el viernes en Goián, en Tomiño junto a la parada de bus en la Carballeira. No hay excusas si se quiere ayudar.

¿Qué requisitos se deben cumplir para poder ser donante de sangre? Pues el primero de ellos es ser mayor de edad, los menores de 18 años no pueden ser donantes de sangre. Se pide también estar sano físicamente, y debes pesar más de 50 kilos. Además, algo que resulta obvio, no puedes haber sufrido enfermedades infecciosas como VIH, Sífilis o Hepatitis. Si estás tomando medicación también puedes donar sangre, también se pide no haber recibido transfusiones de sangre, no haberte hecho un tatuaje o un piercing en los últimos 4 meses y no haber sido intervenido quirúrgicamente recientemente.

Homenaje también junto al monumento al donante de Vigo.

Por otro lado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, ensalzó esta mañana la labor llevada a cabo en la ciudad por la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo (ADROVI), con motivo de su efeméride, en un acto que tuvo lugar en el entorno de los jardines de Montero Ríos -junto al monumento que recuerda la generosidad de este colectivo-, y donde estuvo acompañado por miembros de la Asociación; el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; la delegada de la Xunta de Galicia, Marta Fernández-Tapias; y miembros del grupo municipal del PP, con su portavoz, Alfonso Marnotes, a la cabeza, entre otros. Según indicó el presidente portuario, la institución que preside ha reacondicionado el entorno del monumento a los donantes, donde ha colocado un cercado para protegerlo y un banco para la contemplación.





Esta iniciativa tiene por objeto dar respuesta a una petición de la propia Asociación y, al mismo tiempo, ensalzar la labor que llevan a cabo, así como la generosidad de todos los donantes en un momento tan relevante como el actual, de pandemia por coronavirus. La Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo (ADROVI) es una institución social sin ánimo de lucro que vela por la calidad de vida de los afectados por algún tipo de necesidad médica que están a la espera de un trasplante, los propios trasplantados, su entorno social y la población civil que comparte y entiende el acto de donar como un compromiso solidario apto para salvar vidas.

La sensibilización e información son sus principales herramientas de concienciación social, siendo uno de sus principales objetivos el aumento cuantitativo y cualitativo de posibles donantes de órganos y tejidos a través de la demanda de tarjetas de donante, dada la importancia capital de la donación de órganos y tejidos. La Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo (ADROVI) se fundó en el año 1972 y cuenta con 43.000 donantes en la ciudad.