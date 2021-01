¿A quien darás el abrazo más fuerte cuando todo esto pase?

Este 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo. Curiosa celebración en este año tan duro. Este año sin duda es una celebración todavía más especial. Desde el pasado 14 de marzo los abrazos están limitados. El virus no sólo nos ha obligado a cancelar eventos, no sólo nos tiene en vilo por saber qué cosas podemos o no podemos hacer, sino que nos ha limitado en cosas tan esenciales, en gestos tan involuntarios como el hecho de abrazar o besar. Pero está claro que todos esos abrazos que no hemos dado durante este año nos los guardamos para, en cuanto sea posible, devolverlos con más fuerza si cabe. Abrazos y más abrazos será la manera de despedir la pandemia, seguro.

Eso sí, no queremos desaprovechar la oportunidad de hablar de los abrazos y por eso hemos preguntado a nuestros oyentes quién o quienes son esas personas que van a abrazar hasta que casi ya no puedan respirar. ¿A qué persona tienes muchas ganas de abrazar cuando todo esto pase? Los amigos o los abuelos son algunas de las personas elegidas para dar ese primer abrazo pero ojo, porque hay quien, en estos momentos, ya abrazaría a cualquier desconocido sólo por el hecho de sentir un abrazo. Escucha aquí lo que nos contaron:

Audio

¿Cuál es la razón por la que celerbamos el Día Internacional del Abrazo?

No esperes recibir una respuesta muy rebuscada y es que a veces las cosas nacen de gestos sencillos como el que llevó a cabo Kevin, un estadounidense preocupado por las pocas muetras de afecto que se realizan en público (¿Quién le iba a decir que 30 años depués echaríamos tanto de menos abrazarnos?). Pues bien, Kevin decidió que si se creaba una celebración se ofrecería una excusa para el abrazo, un motivo por el cual nos tenemos que abrazar.

La primera celebración del Día Internacional del Abrazo data del 21 de enero de 1986 (34 años ya) y se hizo en un pubelo de Michigan, llamado Clio. Después, esta celebración se hizo muy popular a lo largo y ancho de Estados Unidos gracias al calendario de eventos que publicaba una revista llamada Chase y que curiosamente era propiedad del abuelo de una de las mejores amigas de Kevin. Y así es cómo se hizo famosa esta celebración.

La pandemia no nos lo permite ahora mismo pero te proponemos un plan, guarda todos los abrazos que debes para, en cuanto todo esto pase (y esperamos que sea pronto) darlos todos juntos. Amigos, abuelos, primos....nos vamos a cansar de dar abrazos, estamos seguros.