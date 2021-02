¿Qué se puede hacer a partir del viernes en los concellos del área sanitaria de Vigo?

Un mes después recibimos con esperanza los cambios en las restricciones decretadas en enero para poner freno a la expansión del virus. Nuevas medidas que no afectan por igual a todos los concellos. ¿Qué podemos hacer y que no? ¿Me puedo mover de un concello a otro dentro de mi área sanitaria? Te contamos a continuación todas las claves para que no te cojan por sorpresa los cambios.

Tres niveles de restricción. El área sanitaria de Vigo hay concellos en el nivel 2 y 3.

Por un lado debemos tener en cuenta el nivel en el que se encuentra nuestro municipio. El alivio de las medidas sanitarias no afectará por igual a todos los concellos del área sanitaria de Vigo. Según la incidencia acumulada serán mayores o menores las restricciones. Así, con todo, la mayoría de los concellos, un total de 19 se sitúan en nivel tres. Estos son: Vigo, Cangas, Nigrán, Baiona, Gondomar, A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salceda de Caselas, Salvaterra, As Neves, Arbo, Crecente, A Cañiza, Covelo, Fornelos, Mondariz Balneario y Ponteareas.

¿Qué significa que nuestro concello se sitúa en el nivel 3? Pues que a partir de este viernes, en estos concellos que acabo de nombrar, los bares, cafeterías y restaurantes podrán volver a abrir sus puertas, eso sí, hasta las 6 de la tarde y con un aforo máximo del 30% en el interior y 50% en las terrazas. Además se permiten las reuniones de hasta un máximo de cuatro no convivientes. ¿Qué pasa con la movilidad? Aquí hay que tener en cuenta los concellos gallegos que se encuentran en una situación similar, pues se permite la movilidad entre ellos en este tercer nivel. Ahora mismo comparten situación epidemiológica las áreas de Vigo, Santiago, Ourense y Lugo.

Por otro lado, en el área sanitaria de Vigo, hay siete concellos que se encuentran en nivel 2. Estos son: Mos, Redondela, Moaña, Pazos de Borbén, Oía, Porriño y Mondariz. La movilidad en este caso se reduce también a aquellos concellos que tiene la misma incidencia, es decir que se encuentran en el mismo nivel. Aquí tenemos que hacer una aclaración y es que la movilidad se puede realizar a otros concellos que estén también en el nivel 2 dentro y fuera de su área sanitaria, salvo a aquellos que se encuentran en el área sanitaria de Coruña, Ferrol o Pontevedra. En cuanto a las reuniones en este segundo nivel también se permiten encuentros hasta cuatro personas no convivientes. Lo que sí que cambia es la hostelería. En este nivel 2 sólo podrán abrir las terrazas al 50% del aforo. La hora de cierre también será a las 6 de l tarde.

En cuanto a la actividad deportiva, en ambos niveles. Se permitirán los grupos de hasta cuatro personas no convivientes en entrenamientos o sesiones de ejercicio. Esto propiciará la reapertura de instalaciones deportivas y gimnasios. Será obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

A nivel general en toda Galicia, los centros comerciales podrán volver a abrir sus puertas los fines de semana y se confirma el regreso a las clases presenciales de los universitarios el próximo lunes, 1 de marzo. Eso sí, previamente se realizará un cribado masivo y voluntario a los estudiantes.

El presidente de la Xunta de Galicia reconoce que la situación ha mejorado, que se ha producido una buena evolución, pero debemos ser precavidos. Además aseguró que si todo empeora podríamos volver atrás. Mucho sentidiño.