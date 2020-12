¿Qué se necesita para convertirte en voluntarios de una asociación? Tener ganas y tiempo

Seguimos hablando de días internacionales, aunque en esta ocasión nos vamos a adelantar una jornada. Me explico. Mañana sábado, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Y como no queremos desaprovechar la oportunidad, nos anticipamos un día para homenajear a todas esas personas que de manera altruista colaboran con asociaciones y colectivos prestando su tiempo en acciones solidarias.

Y antes de nada te cuento, a modo de curiosidad que esta celebración se viene realizando desde el año 1986 con el objetivo de resaltar la importante labor que realizan estos voluntarios, una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

Y para hablar sobre voluntarios me he puesto en contacto con una asociación muy especial, se llama Bicos de Papel. Este colectivo ayuda a niños oncológicos del Hospital Álvaro Cunqueiro y a sus familias. Y en concreto he hablado con Xandra Olmo. Ella es la responsable de voluntariado en esta asociación y nos ha explicado que su labor es fundamental para poder desarrollar todas las actividades que pone en marcha el colectivo.

La pandemia ha paralizado la actividad en los hospitales.

Ahora mismo la función del voluntariado está un poco paralizado. El coronavirus ya no sólo impide que estas personas puedan estar en hospitales, porque se limita la entrada para evitar contagios, sino que los eventos se han visto reducidos. Eso sí, una vez que esto pase su labor será todavía más necesaria aún si cabe. Sin duda una colaboración de la que se recibe mucho. Y es que es escuchar todo lo que aporta a los voluntarios y que tener muchas ganas de colaborar, ¿verdad?. Pues hacerlo es muy sencillo, en Bicos de Papel por ejemplo si quieren entrar a formar parte de su grupo de voluntariado sólo tienes que ponerte en contacto con ellos a través de su pagina de facebook: https://www.facebook.com/AsocBicosdepapel/, en la web bicosdepapel.org o en el teléfono 986 19 51 18

¿Qué es necesario para ser voluntarios?

Se trata de una labor que uno hace porque quiere, porque siente esas ganas de ayudar a los demás, en este caso a los niños diagnosticados de cáncer y que tienen que pasar largas temporadas en el hospital. Muchos de ellos procedentes de otras zonas de Galicia y de España, por eso también se ayuda a sus familias. Lo único que se pide al voluntario es tener ganas. En estos momentos, en Bicos de Papel cuentan con 28 voluntarios y su tope se sitúa alrededor de los 40. Aunque no son cifras fijas, pueden variar. Todo va en función de la actividad que tenga en la asociación. El perfil: el 98% son mujeres. Y sobre todo gente joven.

¿Y cuáles son sus funciones? Pues principalmente acompañar a los pequeños cuando se hacen excursiones o alguna actividad en el hospital. En las excursiones por ejemplo intentan que no acudan padres, para que también tengan un tiempo para ellos. También colaboran en eventos como festivales. Ahora mismo, dada la situación en la que estamos su labor está, en la mayoría de los casos, en los stands de la asociación.

Sin duda una labor, la del voluntariado, encomiable y desde aquí nuestra aplauso a todos ellos.

Escucha aquí el reportaje completo: