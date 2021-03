¿Qué harías si te tocan 2.000 euros al mes durante los próximos 9 años? En Vigo, hay un agraciado

¿Qué harías si sabes que durante los próximos 9 años recibirás 2.000 euros al mes? ¿En qué invertirías ese dinero? ¿Dejarías de trabajar? Puede que estas sean las preguntas que se esté haciendo la persona agraciada con el cupón Fin de Semana de la ONCE que ha dejado un sueldo de 2.000 euros al mes durante 9 años, más 24.000 euros al contado, en Vigo, en un cupón premiado en el sorteo del pasado sábado 27 de marzo.

Un desconocido afortunado.

El vendedor de la ONCE Antonio Manuel Martínez Otero es quien ha traído la suerte a Vigo. El cupón lo vendió en su puesto habitualen el Centro Comercial Travesía de Vigo. Antonio no sabe a quién vendió el cupón ni nadie se le acercó para darle esa noticia esta mañana de lunes, pero está muy contento. Antoniol lleva poco más de tres años trabajando como vendedor de la ONCE y poco más de uno en este emplazamiento. Antes vendía en el puerto y también allí dió un premio importante.

Antonio tiene una minusvalía física provocada por un accidente laboral cuando trabajaba en la construcción y cayó al suelo desde un tercer piso de una obra. Al quedar incapacitado para su anterior trabajo se incorporó a la red de ventas de la ONCE. Desde entonces, su trabajo permite llevar noticias como esta a otras personas. En este caso desconocemos quien ha sido el agraciado, pero sin duda a los demás nos permite soñar con todas las cosas que haríamos si fuesemos nosotros los afortunados.