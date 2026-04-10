El Puerto de Vigo renueva el entorno de San Miguel de Bouzas con una actuación sostenible y accesible

La Autoridad Portuaria de Vigo ha concluido los trabajos de mejora desarrollados en los últimos meses en el entorno de la iglesia de San Miguel de Bouzas. La intervención, que han visitado hoy el presidente del Puerto, Carlos Botana, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, junto a parte del equipo de Infraestructuras de la APV, responsables de la empresa contratista, la asistencia técnica y la codirección de la obra, y acompañados por vecinos de la villa marinera, refuerza el compromiso de la institución con la mejora del litoral y su apertura al uso ciudadano.

Con una inversión superior a 300.000 euros, el proyecto, ejecutado por Arines Obras y Proyectos y diseñado por Zubía Ingenieros, ha permitido recuperar un espacio degradado para convertirlo en un ámbito accesible, ordenado y plenamente integrado en el paisaje costero.

La actuación se enmarca en la estrategia de la Autoridad Portuaria de Vigo de consolidarse como “el Puerto de los detalles”, donde cada intervención técnica persigue también una mejora estética y ambiental para vecinos y visitantes.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la jardinera de vegetación dunar de más de 100 m², diseñada con una geometría sinuosa que evoca el oleaje. Este nuevo elemento no solo embellece el acceso a la playa, sino que resuelve técnicamente la acumulación de arena en el paseo. La jardinera incorpora especies autóctonas como Ammophila arenaria y plantas aromáticas (lavanda y romero), que actúan como barrera ecológica frente al viento y la salinidad.

Asimismo, la intervención incluye la renovación de más de 475 m² de pavimentos, eliminando discontinuidades y barreras visuales; la incorporación de pavimentos podotáctiles y la ampliación de itinerarios para garantizar un tránsito seguro e inclusivo; la instalación de bancos curvos de diseño orgánico, nueva iluminación LED, papeleras y aparcabicicletas, así como la mejora de la señalización para optimizar la convivencia entre peatones y ciclistas, entre otras actuaciones.

Durante la visita, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, subrayó la existencia de “una conexión visual y física mucho más potente entre el histórico barrio y su litoral”, y encuadró esta intervención en un plan global de integración entre el Puerto y la ciudad. «Estamos demostrando que el Puerto de Vigo es el puerto de los detalles. No solo gestionamos grandes infraestructuras, sino que nos volcamos en recuperar espacios para los vigueses. Esta obra elimina barreras, protege nuestro ecosistema litoral y devuelve a los ciudadanos un espacio más humano y accesible. Nuestra hoja de ruta es clara: seguir estrechando el vínculo entre el puerto y la ciudad con actuaciones sostenibles que mejoren el día a día de nuestros vecinos», afirmó.