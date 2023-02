El Puerto procederá al drenaje de las calles transversales de la Avenida de Orillamar

Tras la apertura a la ciudad de una senda ciclo-peatonal en la Avenida de Orillamar, desde la rotonda del Puerto Pesquero hasta la confluencia de la calle Coruña, a la que se sumará en el mes de marzo un nuevo paseo hasta ahora inexistente en el Berbés, y el inicio del segundo tramo de humanización de la fachada portuaria hasta Bouzas que sale hoy a licitación, la institución que preside Vázquez Almuiña sigue avanzando en proyectos de integración con la ciudad.

En este contexto de apertura a la ciudad y de mejora de la seguridad, el Puerto de Vigo iniciará el próximo miércoles unos trabajos de mejora de la red de drenaje de las calles transversales a la Avenida de Orillamar. Los trabajos, que tendrán una duración aproximada de una semana, consistirán en la creación de nuevos sumideros para evacuar las aguas procedentes de la calle Jacinto Benavente a través de sus perpendiculares. De este modo, se evitará la formación de balsas en la confluencia con Orillamar, facilitando el tránsito de peatones en la zona.

Se actuará sobre tres zonas

Las actuaciones se realizarán en tres puntos, aunque, en ningún caso se cortará el tráfico en dos zonas a la vez. La primera de ellas se llevará a cabo de la zona más próxima a la gasolinera (Actuación A), donde se cortará el paso para los vehículos, que serán desviados por Jacinto Benavente hasta la siguiente transversal. Se ocupará la plaza de aparcamiento más próxima a la Avenida de Orillamar para permitir el paso de peatones.

Seguidamente, se actuará sobre la zona próxima a la empresa del sector naval Vigo Coast (Actuación B). En este caso, los vehículos serán desviados por Jacinto Benavente hasta la siguiente transversal. Por último, se intervendrá en el espacio situado entrada al aparcamiento del Auditorio Mar de Vigo (Actuación C), donde no se cortará el tráfico de vehículos, si no que se trabajará en carriles alternos. Los trabajos fueron adjudicados por algo más de 34.400 euros.