Prohibido el baño en la playa de A Foz, en Vigo, por contaminación de origen desconocida

Pese a que el tiempo no acompaña, ante la previsión de que en los próximos días regrese el sol y se pueda ir a la playa, es necesario advertir a los bañistas que la playa de A Foz, en Vigo, permanecerá cerrada al menos hasta este viernes debido a un espisodio de contaminación desconocido.

A la espera de nuevos resultados

La playa viguesa de A Foz permanecerá cerrada al baño al menos hasta este viernes, 25 de junio. La razón es un episodio de contaminación detectado mediante la realización de los análisis correspondientes y cuyo origen es desconocido. Así lo han asegurado fuentes municipales. Además, desde el Concello de Vigo aseguran que el acceso al agua de este arenal, situado en el margen derecho de la desembocadura del río Lagares en el entorno de Samil, permanecerá también prohibido hasta que se repitan los análisis y se obtengan los parámetros de calidad necesarios.

Así, al parecer, las analíticas del agua han arrojado valores que podrían poner en riesgo la salud de los bañistas, de tal modo que la Xunta de Galicia ha puesto en alerta al Ayuntamiento de Vigo. La concejalía de Medioambiente de la ciudad olívica ha señalado que estos episodios de contaminación suelen producirse durante jornadas de lluvias intensas que conllevan el "arrastre de pluviales". En todo caso, el baño continuará prohibido en tanto no se realicen nuevas pruebas, lo que no sucederá hasta que deje de llover, previsiblemente el miércoles o el jueves. Y es que, precisamente, debido a las inclemencias meteorologícas previstas no se podrán tomar nuevas muestras para analizar la calidad del agua hasta este jueves. Previsiblemente, los resultados se obtendrán este viernes, cuando en función de los mismos se evaluará si se amplía la prohibición del baño en la playa de A Foz.

El arenal de A Foz, en Vigo, ha sido cerrada al baño este lunes y así permanecerá al menos hasta el viernes al haberse detectado un episodio de contaminación en sus aguas. Si para entonces, es decir, el viernes, los análisis de las aguas arrojan valores considerados saludables, la playa volverá a abrirse al público.

Por el momento se solicita precaución a los vigueses, mientras no se ofrezcan datos favorables para el baño. En todo caso, una vez la playa de A Foz pueda volver a abrirse y, por consiguiente recibir bañistas, se especificará con antelación. Mientras tanto, el baño y acceso al arenal están prohibidos.