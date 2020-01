Una profesora de Vigo, agredida por dos madres: "Casi me matan"

Los juzgados de Vigo (Pontevedra) acogieron este martes la primera vista del caso de agresión a una profesora de un centro escolar de Valladares por parte de dos madres cuyos hijos cursan estudios en este colegio concertado. Ambas negaron los hechos y hablan de "trato racista y discriminatorio". Por su parte, la docente agredida relató los hechos ocurridos el pasado año asegurando que si no llega a ser porque mediaron otras personas "me matan".

Agresión a las puertas del colegio.

La presunta agresión se inició con motivo de la recogida de una alumna del centro, de 7 años e hija de una de las acusadas, que afronta una multa de 810 euros. Sus padres están separados y ante la falta de una regulación legal, el colegio medió con ambos progenitores para fijar los días en los que la menor sería recogida por su padre y los que sería recogida por su madre.

En enero de 2019, la madre no acudió al centro a recoger a la niña, lo hizo una amiga suya, la acusada que se enfrenta a casi 3 años de prisión - también con hijos en el centro - al no contar con autorización, la profesora le indicó que no se podía llevar a la menor. Ese día ya se produjo la primera agresión. Según relato la presunta víctima, esta mujer le insultó y la amenzadó con que le quitaría la licencia de profesora. Además, según el relato expuesto ante el juez esta mujer también habría "zarandeado" a la menor y a la profesora que terminó llamando a la policía.

El segundo episodio se produjo sólo un mes después, en esta ocasión, ambas acusadas acudieron al colegio para recoger a la niña pero, según el acuerdo que habían alcanzado, ese día no era el turno de la madre. Por ello, la profesora se negó a entregarle a la menor. Ese día, pese a que ambas madres tenía prohibido el acceso a las instalaciones, entraron en el colegio y una de ellas agredió a la docente. "Me golpeó y me dijo que me iba a matar", relato la profesora tras asegurar que después de este indicente siente "miedo". "Soy profesora, me encanta mi trabajo, quiero que se sepa lo que viví y que la Justicia actúe", destacó.

Las dos acusadas niegan los hechos.

Por su parte, las dos mujeres acusadas han negado los hechos. La madre de la niña de 7 años aseguró que no había entrado a la fuerza en el centro y su amiga, la otra acusada, también negó que hubiese agredido a la profesora. Ambas apelaron a trato discriminatorio y racista - la madre de la menor es originaria de Brasil -.

El juicio continuará el próximo lunes.

En esta primera sesión también declaró la directora del centro escola que ratificó la declaración de la profesora. Además se visionaron las grabaciones hechas por las cámaras del centro y también se escucharon varios audios grabados ese día. El juicio continuará el próximo lunes.