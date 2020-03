Preocupación tras aparecer varias aves dañadas y otras fallecidas por un vertido desconocido

Preocupación ante la llegada de aves afectadas por un vertido de color amarillento y cuyo origen por el momento es desconocido. Diversos colectivos ecologístas y entidades de la ría de Vigo alertan de esta situación tras comprobar que varias especies han aparecido muertas o dañadas.

Denuncias de la Coordinadora para el Estudio dos Mamíferos Mariños -Cemma -.

El biólogo de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños(Cemma), Alfredo López, alerta de que ya hay más de un centenar de aves afectadas, entre muertas y dañadas, por un vertido de origen desconocido en las costas gallegas, mientras urge a actuar a las administraciones. Además, López explica que estas cifras se corresponden con el recuento del Grupo Naturalista Hábitat a fecha de medianoche del miércoles, por lo que cree que puede haber "más" pájaros "petroleados".

Afectada una zona muy amplia desde la Ría de Vigo hasta la Costa da Morte.

Avisa de que se han encontrado ejemplares en una zona "muy amplia" que va desde la ría de Vigo hasta la Costa da Morte. Señala, que se han encontrado "sobre todo álcidos" entre los que se encuentran aves marinas como frailecillos, pero también otros como gaviotas.

"Imaginamos que es por algún vertido, pero tiene que ser muy grande" para alcanzar zonas tan dispersas. Y es que Alfredo López deja claro que

"no es algo puntual que ocurra en una playa determinada". Opina que tiene que estar en un lugar próximo a la costa, "porque si no vendrían todas juntas muertas, pero llegan algunas vivas". Lamenta la falta de actuación por parte de las administraciones. "Nadie da información, no se sabe siquiera si alguien está mirando", lamenta. Mientras tanto, diferentes voluntarios "siguen recorriendo las playas".