Un potriilo, un loro y un águila ratonera son los últimos rescates de la Policía Local de Vigo

De nuevo tenemos que hablar de rescates de animales en Vigo. La Policía local de la ciudad olívica mantiene su compromiso y respeto por los animales y en los últimos días han tenido que volver a actuar en diversas ocasiones para poder poner a salvo a animales de distintas especies.

El primero de los rescates tuvo lugar el pasado domingo, 20 de junio, alrededor de las 22:00 horas, cuando un ciudadanos dio aviso telefónico de la localización de un águila en Camiño da Balanciña. Al parecer, según informaba la personas que alertaba de este hallazgo la ave no era capaz de iniciar el vuelo. Por ese motivo, los Agentes, con sumo cuidado procedieron a su captura y después pudieron comprobar que se trataba de un águila ratonera (Buteo buteo). Posteriormente, la trasladaron a dependencias policiales, quedando a la espera de su recogida, por parte del personal de centro de recuperación de aves de Cotobade.





El segundo caso se produjo en la tarde de este martes, 22 de junio, sobre las 15:00 horas, cuando un vecino también hizo entrega de, un caique (Pionites Melanocephala) en dependencias policiales. Se trata de una ave exótica, que nuevamente requirió de la colaboración del agente que esta especializado en el tratamiento y cuidado de este tipo de pajaros. El funcionario realizó varias gestiones, averiguando el domicilio de la propietaria y contactando con lella que se pasó a recogerla en la tarde de ese mismo día.

El último caso registrado en relación al rescate de un animal, que no tuvo como protagonista a una ave, se produjo el pasado lunes, 21 de junio a primera hora, sobre las 09:003 horas. Momento en el que la Policía local de Vigo recibió una llamada alertando de que en las inmediaciones del cementerio de Candeán se encontraba un potro herido. Por este motivo, se desplazó a la zona una unidad que pudo constatar que el animal se encontraba en el arcén, pero no estaba herido, sino que acababa de nacer y mostraba dificultad para incorporarse al no tener suficiente fortaleza en las patas. Gracias a la ayuda de los vecinos,se logro conducir a la madre, una yegua a una explanada alejada de la carretera, y por lo tanto una zona más segura. Al poco, se contacto con el propietario, un vecino de Vigo y 57 años , que procedió a sujetar a la yegua para facilitar que el potrillo pudiese mamar, y asegurándola evitando así que volviese a la carretera.