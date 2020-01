Posible estafa a estudiantes en el alquiler de pisos en Vigo

A juicio por estafar a estudiantes universitarios con el alquiler de habitaciones que nunca llegan a ocupar. Una mujer se enfrenta al pago de una multa de 500 euros por timar a varios estudiantes a los que cobraba una entrada por el alquiler de una habitación en pisos de Vigo que los jóvenes nunca llegaron a habitar.Por el momento sólo han sido dos chicos los que han prestado denuncia, aunque aseguran que podría haber más personas afectadas.

Pedía una señal y luego daba largas.

La primera vista del juicio se celebró este jueves en Vigo, aunque la acusasa no comparecio. En el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo comparecieron los dos jóvenes, uno de ellos fue el que presentó la denuncia, el otro acudía como testigo, pues también había sido presa de este timo.

Según relataron ante el juez, los dos estudiantes vieron a través de un portal web el anuncio de alquiler de habitaciones en un piso de la ciudad olívica y contactaron vía Whatsapp con la supuesta agente inmobiliaria - la acusada -. En esa conversación, la mujer fijaba el precio de alquiler de la habitación en 160 euros, aunque poco después subiría su valor hasta terminar pidiendo 220 euros al estudiante en cuestión.

Los jóvenes exigían la devolución de la señal

Este chico, que presentó la denuncia, llegó a entregar los 220 euros que la acusada pedía por el alquiler de la habitación pero, finalmente no entró a vivir en él, por lo que le pidió que le devolviera el dinero, algo a lo que la mujer se negó. Como motivo para no devolver esa cantitdad de dinero, la acusada alegó que tenía que cobrar una comisión. El joven insistió, pero ella dejó de cogerle el teléfono. No había llegado a ver la habitación, la mujer siempre le daba largas.

Uno de los chicos relató que llegó a ver el piso, pero decidió no firmar el contrato de alquiler porque había muchos errores en la redacción como el nombre, el DNI. Aseguró que las condiciones eran abusivas y que se las había cambiado en varias ocasiones. Ante esta situación el chico no quiso seguir adelante con el acuerdo y pidió que le devolviese el dinero. La mujer también se negó alegando que ella tenía que cobrar la comisión.