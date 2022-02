O Porriño y Mos se unen para celebrar el Entroido

Los vecinos y vecinas de O Porriño y Mosdisfrutarán juntos del Entroido. Será el próximo sábado, 26 de febreiro, cuando se celebre el I Desfile Conxunto de Entroido entre ambos concellos. Un desfile en el que participarán 16 comparsas, 8 de cada municipio.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, presentaron el pasado jueves la que será la segunda actividad conjunta entre los dos Concellos. “Un evento que non é o primeiro, nin será o último que fagamos xuntos”, indicó el regidor de O Porriño, Alejandro Lorenzo, quien añadió que “para min é un pracer e un orgullo que dous pobos limítrofes, irmáns e que facemos vida común no noso día a día, disfrutemos de novo dun acto conxunto”. El alcalde animó a la vecinanza a participar e este desfile que “se desenvolverá cun estricto cumprimento das medidas de seguridade sanitarias” y pide ”a todos os porriñeses e a todos os mosenses a disfrutar desta xornada de festa e reencontros”.

En el mismo sentido se manifestó la regidora mosense, quien destacó que se trata de dos concellos “que conviven no comercial, no ocio, no cultural e que estamos obrigados a entendernos”. Nidia Arévalo quiso poner en valor el entendimiento y la buena disposición que supone colaborar en actividades que son el eje de la actividad cultural de ambos municipios y “moitas veces coinciden o mesmo día á mesma hora, algo que non se entende. Estou segura de que os cidadáns de Mos e do Porriño están aplaudindo de poder disfrutar xuntos deste Entroido”.

Los representantes municipales agradecieron la labor indispensable que realiza la Policía Local e los voluntarios de Protección Civilde los dos concellos, cuerpos sin los que sería imposible organizar este evento. Los dos alcaldes indicaron además que cada concello mantiene su programación habitual, a mayores del desfile conjunto del sábado.