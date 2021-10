¿Por qué de Pfizer y Moderna sí recomiendan tercera dosis, pero de Astrazeneca no?

Muchos se habla estos días de la administración de terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus, después de que la Agencia Europea del Medicamento, EMA por sus siglas en inglés, asegurase que es segura y eficaz, aunque haya dejado la decisión en manos de cada país. ¿Por qué de Pfizer y Moderna sí, pero de Astrazeneca no? Resolvemos dudas con la ayuda de África González, Catedrática en Inmunología de la Universidade de Vigo.

La razón por la que en Pfizer y Moderna se recomienda la administración de una tercera dosis es que estas dos farmecéuticas presetaron los datos a la EMA de los ensayos que había hecho sobre esta medida, inocular un tercer pinchazo de la vacuna contra la Covid.19. "La conclusión fue que en pacientes inmunodeprimidos y también en personas mayores cuyo sistema inmune es más deteriorado, con esa tercera dosis les permite estar proyegidos de la misma forma como si estuviese vacunado con dos dosis", señala África González. "Sería como completar la pauta", añade.

Pero además, también han hecho un estudio en pacientes de 18 a 65 años y han visto que en estos casos puede darse, con una tercera dosis un refuerzo adicional. Por ello, la Agencia Europea del Medicamento ha decidio dejar en manos de cada país la decisión de inocular o no a este grupo de población con la tercera dosis. "La recomendación es no hacerlo de forma masiva", apunta la catedrática en Inmunología, "lo que indican es para determinadas personas, sería decisiva en determinadas situaciones o a determinados trabajadores, no a la población en general". En este sentido, África González recuerda que "las vacunas siguen siendo eficaces con dos dosis tanto con Pfizer, como con Moderna o Astrazeneca".

¿Por qué no se administra tercera dosis con Astrazeneca?

La Catedrática en Inmunología lo tienen claro, la razón es que se trata de vacunas distintas. "Astrazeneca es una vacuna diferente que emplea un vector viral y si damos muchas dosis de esa vector viral al final la respuesta inmunitaria va más hacia el vector que hacia lo que queremos que es la proteína del coronavirus", señala. De hecho, dar dosis de más podría no dar la repsuesta que se quiere.

Sí que sería apropiada la combinación de vacunas en determinados casos. "Una personas que haya recibido dos dosis de Astrazeneca y que sea inmunodeprimido o que tenga algún factor de riesgo podría recibir una tercera dosis de estas otas dos vacunas (Pfizer o Moderna)". También podría resultar conveniente administrar una dosis de Astrazeneca a aquellos pacientes que recibieron sólo una dodis de Janssen.

La entrevista completa a África González, Catedrática en Inmunología de la Universidade de Vigo puedes escucharla de nuevo aquí:

Audio