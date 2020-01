¿Por qué hoy es el día más triste del año?

¿Sabes que se celebra cada tercer lunes del año? El Blue Monday o lo que viene siendo lo mismo, el día más triste del año. ¿La razón de esta fecha? Porque se supone que hoy dejamos de cumplir esas promesas, esas metas que nos marcamos a principios de año: dejar de fumar, hacer más ejercicio, comer mejor…

¿Cuál es el origen del Blue Monday?

Para conocer los inicios de esta curiosa celebración nos tenemos que remontar al año 2005, cuando un profesor de psicología de la Universidad de Cardiff, aseguraba que había dado con una fórmula matemática que haría del tercer lunes de enero el día más triste del año.

Pero no existen evidencias científicas al respecto, o al menos no están claras. Existen factores que podrían hacer de esta jornada un día más bajo de ánimo: finalizada la Navidad hacemos recuento de los gastos que nos supuso, a lo que se sumaría la posible frustración por no haber superado los retos que nos habíamos marcado el día 1 de enero, la vuelta al trabajo, el frío…

Escucha lo que opinan en la calle sobre este día…

Audio

Se incrementan las visitas al psicólogo

Dicen además que después de periodos de vacaciones como las pasadas navidades, suelen incrementarse las visitas a los psicólogos. Sobre todo por temas relacionados con el ámbito laboral. De hecho, entre los asuntos que más preocupan y que, por lo tanto, hacen que recurramos al psicólogo, es lograr la conciliación laboral y familiar.

Consejos para superar el Blue Monday

Pero, a pesar de que no existen evidencias científicas que corroboren el “día más triste del año”, queremos ofrecerte algunos consejos para superar este Blue Monday:

Piensa en positivo. No hay nada peor que iniciar la jornada pensado en problemas. Todo tiene una solución y siempre llega.

No hay nada peor que iniciar la jornada pensado en problemas. Todo tiene una solución y siempre llega. Realizar actividades que te motiven . No tienen porqué suponer un esfuerzo físico. Tomar un café con una amigo, llamar por teléfono a esa persona con la que hace tiempo que no hablas...cualquier pequeño detalle que nos suponga una sonrisa puede funcionar.

. No tienen porqué suponer un esfuerzo físico. Tomar un café con una amigo, llamar por teléfono a esa persona con la que hace tiempo que no hablas...cualquier pequeño detalle que nos suponga una sonrisa puede funcionar. Comer sano. Quizás sea este uno de los propósitos que te has marcado a principios de año y que ya te has saltado. Hoy haz una excepción, come de manera sana para lograr superar este día.

Quizás sea este uno de los propósitos que te has marcado a principios de año y que ya te has saltado. Hoy haz una excepción, come de manera sana para lograr superar este día. Quererse a uno mismo . Aprovecha el día más triste del año para consentir a tu cuerpo. Un baño relajante por ejemplo puede ser una buena idea.

. Aprovecha el día más triste del año para consentir a tu cuerpo. Un baño relajante por ejemplo puede ser una buena idea. Da un paseo. Puede ayudarte a eliminar pensamientos negativos, a relajarte y hará que te sientas mejor.

No está asegurado que el Blue Monday afecte a todas las personas por igual, pero si es tu caso, no te preocupes. Mañana será martes y todo volverá a empezar.