¿Por qué afectan las vacunas a mujeres en edad fértil?

En las últimas semanas, mujeres en edad fértil que recibieron la vacuna contra la covid han explicado a través de las redes sociales algunos efectos secundarios que están experimentando en sus ciclos menstruales, alteraciones que no deben preocuparnos tal y como nos explicaba en nuestro tiempo de Mediodía Cope Vigo África González, catedrática en Inmunología de la Universidade de Vigo.

"En el proceso de a vacunación se pone en marcha la respuesta inmunitaria y se liberan una serie de sustancias inflamatorias que tienen efectos como los que estamos viendo: fiebre o malestar general. También pueden dar problemas cuando se tiene el periodo", destaca. En este sentido, África González habla de un mayor sangrado, mayor dolor, inflamación de los ganglios (en el pecho) o incluso un retraso en la llegada de la menstruación. Recuerda que todas las vacunas suelen provocar efectos secundarios.

¿Debemos alarmarnos por estos efectos?

La respuesta es que no. Como decía, habitualmente las vacunas se administran a menores o a personas mayores, como ocurre con la gripe. Por ello no es habitual conocer que tipo de efectos genera en mujeres en edad fértl ya que, salvo excepciones, no reciben vacunas. En el caso de la vucuna del papiloma se pudo comprobar que existen este tipo de efectos que en todo caso "son leves, temporales" además insiste en que "es algo normal" y no debe llevar a la "no vacunación". "Hay que vacunarse, y cuanto antes mejor", añade África González.

En cuanto a las mujeres embarazadas, la catedrática en Inmunología recuerda que "el embarazo es una situación de riegso pero para el covid" por lo que recomienda que todas las mujeres que se encuentren embarazadas no ducen en acudir a su centro de referencia para recibir las dosis de su vacuna porque hay más beneficios que perjuicios.

"Después de que se administran las vacunas hay una vigilancia epidemiológica postvacunal de manera que se le puede reportar al médico de cabecera los síntomas que tengamos y que creamos que son extraños o anómalos", apunta África González, y es que después con todos estos datos, se recogen y se trasladan a la Agencia Europea del Medicamento y así se pueden registrar los posibles problemas que pueden ocasionar las vacunas.

