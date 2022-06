La Policía Nacional forma a empresas de Vigo y Redondela para evitar los ciberfraudes

La Policía Nacional a través de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, organizó esta semana con agentes especializados en delitos tecnológicos y económicos (U.D.E.F) la primera jornada sobre ciberdelincuencia dirigida a empresarios y comerciantes.

Esta actividad es considerada por la Policía Nacional prioritaria en la prevención de esta tipología delictiva, donde la gran mayoría de ellos actualmente, son delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías, afectando en muchas ocasiones al comercio por internet.

El objetivo de estas jornadas es poder seguir colaborando y ampliando las vías de comunicación entre los diversos colectivos empresarialescon la Policía Nacional y evitar algunas estafas y fallos en las medidas de seguridad informática.

Algunos ataques más comunes de los que se habló en dicha jornada fueron el “RAMSOMWARE”, donde pueden encriptar archivos, programas o sistemas informáticos de la empresa, “SUPLANTACIÓN DE EMPRESAS CLIENTE”, o “FRAUDE DEL CEO”, donde los delincuentes se hacen pasar por el director o responsable de la empresa por correo electrónico para conseguir transferencias bancarias, alegando que son para un supuesto proveedor o transportista.

Para evitarlos, los especialistas de la U.D.E.F, dieron una serie de consejos consistentes entre otros en no abrir correos desconocidos, revisar los enlaces antes de clicar y los dominios de esos correos, tener actualizados los sistemas operativos, hacer copias de seguridad del sistema y archivos, desconfiar si el volumen de los pedidos no son los habituales para esa empresa cliente o mandan recoger la mercancía con transportistas no habituales o establecer protocolos claros para los pagos donde se eviten igualmente hacerlos a través de empresas de envío de dinero.

La jornada tuvo muy buena acogida entre empresarios de Vigo y Redondela, las propias asociaciones de comerciantes, e incluso entre los principales grandes centros comerciales de la ciudad, donde las tiendas que los integran y el comercio por internet representa grandes cuotas de venta.

Se pretende repetir estas jornadas en el futuro por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, incorporando la vía de la formación en streaming, para llegar a un mayor número de personas y luchar contra la contra este tipo de cibercriminalidad.