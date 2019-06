La policía local de Vigo custodia un hurón perdido que logra finalmente volver a su hogar

El rescate de animales se está convirtiendo, cada día más, para la Policía Local de Vigo en una de sus competencias. Según el informe facilitado por fuentes policiales, este miércoles, los agente fueron requeridos por una clínica veterinaria en la que habían entregado un hurón que se encontraron perdido.

Según relatan los profesionales del establecimiento un particular se acercó con el animal después de halalro en la calle y comprobar que tenía "una conducta sociable". Comienzan así las pesquisas para localizar a su propietario, algo que no resultó fácil ya que el animal no va dotado de microchip o placa con teléfono de contacto.

Una vez en comisaría se advierte a los responsables de un refugio animal de la zona para que custodien al animal hasta que aparezca su propietario, que se puso directamente en contacto con la policía cerca de las 21.30 de la noche. Explicó ser el dueño de esta "curiosa mascota" y que un vecino de la zona le explicó que se había encontrado por la mañana el hurón y lo había trasladado a un veterinario.

Este mismo martes la polícia local también acudió a una viveinda en la zona de Anvia, donde capturaron en su sótano un ejemplar de serpiente bastarda.