Pione asume que deberá pagar por saltarse el confinamiento

Pione Sisto está muy activo en redes sociales en las últimas horas. El jugador utiliza este medio para estar en contacto con sus seguidores desde Dinamarca, país al que huyó saltándose el confinamiento. El centrocampista danés confirmó punto por punto la noticia adelantada por COPE el pasado 27 de marzo, tras haber abandonado Vigo para regresar a su país. Lo hizo en su propio coche, recorriendo los casi 3.000 kilómetros que separan ambos puntos.

En un directo de Instagram, el jugador comentó que no "nadie sabe cuándo se podrá retomar la competición", aunque el tema central fue la explicación que dio tras su salida de la ciudad olívica. "Sí, vine a Dinamarca, y el Celta me había dicho que 'no', pero necesitaba estar en casa con mi familia", y finalmente acabó por reconocer que "deberá pagar" por lo que ha hecho.