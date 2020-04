El piano de Sara y la trompeta de Franky alegran el confinamiento de los vecinos de una calle de Vigo

Dos músicos que residen en una misma calle de Vigo rinden homenaje con su música a Luis Eduardo Aute. Fue el pasado sábado, cuando se conoció el fallecimiento del cantautor. Sara es una pianista, de origen cántabro, que reside en la calle Canceleiro de la ciudad olívica. Franky es un trompetista cubano, que vive en la misma calle.

El sonido de un piano y una trompeta para rendir homenaje a Aute desde Vigo.

Sara tiene instalado en su balcón un piano eléctrico con el interepra a diario canciones después del aplauso de las ocho. Franky también se asoma, en este caso a su ventana, cada tarde con su trompeta para seguir el compás que le marca el teclado de Sara. El pasado sábado por la noche ambos interpretaron "Al Alba", para rendir un pequeño homenaje a Luis Eduardo Aute.

Desde las ventanas de la calle Canceleiro se acodan multitud de vecinos para disfrutar del repertorio de dos músicos profesionales: ella profesora de conservatorio, él miembro de una banda llamada "A la cubana". "Los vecinos aplauden un montón, nos saludan, nos piden temas", dice a Efe Sara, quien explica cuánto disfrutan ella y Franky al ver cómo se involucra la gente "porque esto se está alargando y la música es para todos un momento de evasión".

La primera vez que Sara tocó para sus vecinos y como homenaje a todas las personas que trabajan cada día para que el mundo, a su modo, siga girando, apostó por "Resistiré", del Dúo Dinámico, y no fue hasta el quinto día que, interpretando "Imagine", de John Lennon, se unió la trompeta de Franky. "Empezó así la cosa, compadre", relata Franky: "Sara fue la primera en tocar. La hija de mi mujer la oyó y me lo dijo, que sacase la trompeta. La seguí como pude y la gente aplaudió muchísimo. Y después mi esposa empezó a hablar con ella por la ventana y le pasó el teléfono a gritos", explica.

'La calle de Vigo que suena a 'Yesterday', 'Penélope' o 'La Vida es Bella'

"Ahora hablamos todos los días y nos vamos poniendo de acuerdo en qué vamos a tocar", cuenta Sara, que enumera algunas de las canciones que han interpretado para sus vecinos: "Yolanda", "Yesterday", "Penélope", la banda sonora original de "La vida es bella". Van tres semanas de confinamiento y muchos conciertos, los suficientes para que Sara y Franky se hayan hecho amigos. No han hablado más que por teléfono y atisban a lo lejos poco más que sus respectivas siluetas al piano o la trompeta, pero ya han previsto homenajear a todos sus vecinos con un concierto de verdad, cuando esto acabe, en el que todos puedan bailar a un palmo de distancia.

"Tengo una vecina enfrente, a la que no conocía, que una mañana me dijo que se arregla y se peina para escucharnos todos los días", cuenta Sara para tratar de explicar en una sola frase la magia de un momento que ella no duda en calificar de "precioso". "Nos ha servido para conocernos todos un poco en el barrio", dice a su vez Franky, que habla de la "tremenda emoción" que siente cada día y de que "cada cosa mala", como el confinamiento, "tiene algo bueno", como que ese mismo encierro le haya servido para trabar amistad con Sara y generar esa comunión con el vecindario.

Así que el pasado sábado murió Aute y un chaparrón de elogios lo inundó todo, como si la muerte del genial cantautor hubiese servido para concentrar en su sola figura el homenaje a tanta víctima imprecisa y anónima de las que se ha ido cobrando el infausto virus. A ese homenaje colectivo se sumó una noche más el vecindario de Canceleiro, que disfrutó de "Al Alba" como espera seguir disfrutando de otras canciones hasta que el virus se bata en retirada, porque la música, como dice Sara, "emociona, une y nos viene bien a todos".