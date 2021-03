La petición de una víctima de violencia de género: "¡Dejad que mi perra Noah me acompañe a todas partes!"

Acceder a un autobús, a una oficina de la administración o a una playa con un perro está permitido en todo el territorio nacional si hablamos de perros guía. Animales que acompañan a personas invidentes para ayudarles en sus quehaceres diarios. Pero ¿qué pasa si el animal está ayudando a una mujer que ha sido maltratada? Pues en este caso no hay ninguna norma establecida y esto es lo que quiere cambiar Estefanía Ramallo Remiro.

"Mi maltratador ha amenazado con venir a por mí. ¡Dejen a Noah acompañarme a todas partes!"

Estefanía ha sido víctima de malos tratos y cuenta con el apoyo de una perra, Noah, que le ha ayudado a superar muchos de sus miedos. Pero ante el impedimiento de poder acudir a todas partes con ella, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir a administraciones como el Concello de Vigo o la Xunta de Galicia que se cambien estas normas y así, por ejemplo, poder subir en el bus urbano con su perra.

"Cuando alguien te ha amenazado varias veces con matarte y tú sabes que es capaz de hacerlo, salir de casa se vuelve un horror", con estas palabras Estefanía inicia esta petición que va dirigida no sólo a las administración local y autonómica, sino también a los propios Abel Caballero y Núñez Feijóo. Asegura además que "yo siempre piso la calle llena de miedo, porque mi expareja me maltrató y aunque ahora tengo una orden de alejamiento… nada me garantiza que no se la vaya a saltar para venir a por mí. Ya ha dejado bien claro que esa es su intención". Esta chica incluso afima que su expareja amenzó a sus amigas, diciéndoles que "sabe perfectamente dónde vivo y que en cualquier momento va a venir a buscarme… "

Noah, una perra de protección entrenada para defender a Estefanía.

Pese a todo, Estefanía afirma que "afortunadamente" cuenta con la compañía de Noah, "mi perra de protección". "Ella me acompaña a todas partes y ha sido entrenada para defenderme en caso de que mi expareja me quisiera agredir. Si eso ocurriera, yo le lanzaría una señal y ella actuaría en mi defensa", señala. Además, esta chica, víctima de malos tratos confirma que gracias a su perra ha vuelto a salir de casa. "Sigo aterrorizada, sí, pero al menos me atrevo a vivir. Es como si tuviera una guardaespaldas siempre conmigo, que me da confianza, autoestima y protección", apunta en su petición.

Para esta mujer el problema radica en que "en muchísimos sitios de Vigo no me dejan entrar si voy con ella". Con ello se refiere a tiendas, supermercados… y lo que peor lleva, el transporte público. "Y no sabeis cuánto se limita mi vida así, asesgura Estefanía. Ante esta situación, con esta petición en la plataforma Change.org, que hasta ahora ya acumula 11.000 firmas, se dirige a la Xunta de Galicia para que cambie su normativa y "los pepos (perros de acompañamiento a personas que somos víctimas de violencia de género) sean considerados como otros perros de asistencia y nos dejen entrar con ellos a todas partes".

"Noah no hace daño a nadie y a mí me puede salvar la vida si él me la quiere quitar. Porque por mucho que lleve pulsera telemática o un teléfono siempre conmigo, entre que aviso a la policía y que llegan puede ser demasiado tarde. Pero Noah siempre está ahí", esgrime en su relato.