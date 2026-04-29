La periodista afgana Khadija Amin denuncia en Vigo la violencia del régimen taliban y su lucha por recuperar a sus hijos 

La ciudad de Vigo se convertirá este 29 de abril en el escenario de un testimonio desgarrador y necesario de la mano de la periodista y activista afgana Khadija Amin. En un evento impulsado por el Ateneo Atlántico en la sede de la ONCE en Vigo, la periodista presenta su libro "Sin velo: una mujer contra el régimen talibán" y la miniserie documental "Khadija Amin, ¿dónde están mis hijos?", obras que relatan su huida de Afganistán en 2021 y su lucha desde el exilio. A pesar de haber encontrado refugio en España, la activista confiesa que la situación de las mujeres en su país de origen y la separación de sus hijos le impiden alcanzar una paz completa.

LUCHA POR RECUPERAR A SUS TRES HIJOS

El núcleo de su lucha actual es la recuperación de sus tres hijos, quienes permanecen en Afganistán bajo el control del padre. Khadija Amin denuncia un muro de trabas legales y burocráticas en un país donde las mujeres han perdido todo valor jurídico y protección bajo el nuevo código penal talibán. La situación se ha visto agravada por las acciones del padre de los menores, quien llegó a declarar a Khadija como fallecida en su país para facilitar sus propios movimientos con los niños, lo que la deja sin documentos que acrediten su maternidad. Ante esta realidad, el documental que presenta funciona como una “carta audiovisual” para que, en el futuro, sus hijos sean conscientes de que su madre nunca dejó de pelear por recuperar su derecho materno.

DEBATE SOBRE EL VELO EN ESPAÑA

Durante su intervención, Amin también ha abordado el complejo debate sobre el uso del velo en España, aportando una perspectiva basada en su propia vivencia, ya que ella misma decidió dejar de usarlo tras llegar al país. La activista defiende que se debe respetar a las mujeres que eligen llevar el velo, argumentando que el rechazo social o la fuerza no son las vías para que decidan quitárselo; en su lugar, propone ofrecerles espacios de apoyo para que puedan tomar esa decisión con autonomía. No obstante, mantiene una postura radicalmente distinta respecto al burka y el niqab, solicitando su prohibición tajante al considerarlos “telas de cárcel” impuestas por la obligación masculina y no por una elección personal.

UNA CÁRCEL A CIELO ABIERTO PARA LAS MUJERES AFGANAS

La presentación de su historia, escrita en colaboración con la periodista Mónica Nión, busca ser un altavoz para los millones de mujeres que hoy viven en una “cárcel a cielo abierto” en Afganistán, el único país del mundo donde se prohíbe estudiar a las niñas. Khadija Amin recuerda que su caso no es aislado, sino que refleja el sufrimiento de miles de madres refugiadas que ven cómo sus derechos son ignorados por un régimen que ha legalizado incluso la violencia doméstica. Con su testimonio en Vigo, la periodista reafirma su compromiso de dar visibilidad a una tragedia humanitaria que, aunque lejana geográficamente, sigue reclamando la atención de la comunidad internacional.