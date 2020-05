El domingo, el área de Vigo no registró ningún caso positivo nuevo de Covid-19

Desde el inicio de la crisis, el área sanitaria de Vigo se ha situado como uno de los núcleos con mayores iniciativas proyectadas de cara a luchar contra la pandemia. Prueba de ello ha sido la utilización de plasma con anticuerpos de pacientes curados como terapia antiviral o los dos últimos proyectos presentados en las últimas horas. Por un lado, el desarrollo de una técnica pionera en España que permitirá conocer la incidencia del Covid-19 en grandes centros de trabajo o el hecho de que el Álvaro Cunqueiro haya sido uno de los 10 hospitales españoles elegido para probar un fármaco para enfermedades autoinflamatorias en pacientes con neumonía grave por coronavirus.

En una entrevista en Cope Vigo, el gerente del área sanitaria, Julio García Comesaña, nos contaba que el trabajo de lucha contra el coronavirus no ha parado, de hecho trabajan de manera constante en proyectos que permitan reducir la incidencia de la pandemia en nuestra sociedad. Entre las buenas noticias que ha querido destacar entre toda esta situación es que el pasado domingo, 3 de mayo, en todo el área sanitaria de Vigo no se registró ningún caso positivo nuevo. "Una noticia que no llegaba desde hacía semanas", señaló. Si bien, quiso puntualizar que se trata de casos nuevos.

La detención y la atención a los pacientes tanto de Covid-19 como aquellos que sufren otras patologías es la labor diaria de cientos de profesionales del área sanitaria de Vigo. Reconocé que su trabajo y esfuerzo son claves y por ello en este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, quiso trasladar sus felicitaciones a todo el sector y agradecer su labor.

Sin duda el área sanitaria de Vigo está siendo un ejemplo de trabajo. La pasada semana comenzaron a emplear plasma de pacientes curados como medida antiviral en pacientes con coronavirus en activo. Han puesto en marcha, junto a la Universidade de Vigo un proyecto pionero en España que permita garantizar que ciertas zonas, como grandes empresas u hospitales, estén libres de circulación de virus.