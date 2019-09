Pasa a disposición judicial el presunto fratricida de Salceda de Caselas

Este lunes, a las diez de la mañana pasará a disposición judicial el hombre, de 49 años, que, presuntamente, mató a su hermano, de 51 años, al que agredió con una azada este fin de semana en la localidad pontevedresa de Salceda de Caselas. Será en el Juzgado de O Porriño.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, en la parroquia de Entenza, alrededor de las 20:30h. en una finca propiedad de la familia cuando, al parecer, tras una fuerte discusión, el presunto fratricida asestó una azada a su hermano. Fue el propio agresor el que avisó de lo ocurrido a la Guardia Civil.



Al llegar los agentes encontraron a la víctima todavía con vida y aunque fue trasladado en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, falleció horas después en este centro hospitalario debido a la gravedad de las heridas.

Conocido en la zona, ya que había sido hasta hacía pocos meses presidente de la comunidad de Montes de Entenza, la víctima será velada desde este mismo lunes en el tanatorio San Marcos de Salvaterra do Miño.

DISCREPANCIAS FAMILIARES



Aunque no han trascendido las razones que llevaron al presunto fratricida a cometer este crimen, todo apunta a posibles discrepancias familiares por el reparto de unas fincas como posibles causas de la discusión de ambos hermanos. Según el relato de diversos vecinos, no era la primera ocasión en la que los dos hombres discutían por estos temas por los que incluso llegaron al juzgado. Al parecer, los hermanos no mantenían una buena relación, un hecho que se habría agravado tras el reparto de la herencia familiar.

El presunto agresor no opuso resistencia en el momento de su detención y de hecho, como comentábamos, fue el mismo el que avisó telefónicamente a los agentes de la Benemérita de lo ocurrido.