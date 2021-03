A partir del viernes, todo el área sanitaria de Vigo estará en nivel 3, el más suave

Todo el área sanitaria de Vigo quedará desde este viernes, 12 de marzo, en el nivel 3 de restricciones. El nivel más suave. Así lo ha indicado el comité clínico de expertos que asesora a la Xunta en materia de coronavirus este miércoles. Esta es la decisión final de los expertos lo que implica que, finalmente, Mos pase a estar en el nivel medio de restricciones --el más bajo-- y no en nivel alto, como se había avanzado este martes.

¿Qué implican estos cambios?

A los efectos para la gran mayoría de vecinos del área sanitaria de Vigo no suponen cambios sustanciales. Pero si para los vecinos de Mos, principalmente para la hostelería. Y es que a partir de este viernes los establecimientos hosteleros del municipio mosense podrán volver a abrir el interior de sus locales con un aforo limitado.

Por tanto, las medidas que entrarán en vigor el 12 de marzo y que afectan por completo a todo el área sanitaria son:

Reuniones de un máximo de 4 personas no convivientes.

Movilidad entre todos los concellos del área sanitaria, pues todos se encuentran en el mismo nivel, el 3. Además, podrán desplazarse a otros concellos gallegos que también se encuentren en este mismo nivel.

La hostelería podrá abrir el interior de sus locales con un aforo máximo del 30% y en las terrazas con un aforo máximo del 50%.

¿Por qué finalmente se ha decidido que Mos baje de nivel?

Tras revisar esta mañana los casos y la incidencia acumulada a 7 y 14 días, el Comité Clínico ha cedido aliviar las restricciones en el Concello de Mos. Según ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, esto se debe a que en un principio se había valorado mantener durante 14 días a los concellos en un mismo nivel, pero finalmente se ha optado por adaptar las medidas a la situación actual. En Mos ha mejorado la incidencia y por eso es posible pasar al nivel 3.

Niveles de restricción establecidos por el Comité Clínico.

Galicia cuenta, actualmente, con tres niveles de restricciones. El nivel uno o máximo está pensado para los ayuntamientos con una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes, lo que lleva a las autoridades sanitarias a cerrar perimetralmente el municipio, impedir la apertura de la hostelería salvo servicio a domicilio y para llevar y prohibir las reuniones de no convivientes.El nivel dos de restricciones o alto implica movilidad entre ayuntamientos con ese mismo rango de incidencia del Covid (de entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes), hostelería abierta solo en terrazas y reuniones de hasta cuatro no convivientes. El nivel tres o de restricciones medias está diseñado para los ayuntamientos con incidencia por debajo de 250 casos por 100.000 habitantes. Implica movilidad a todos los puntos de Galicia abiertos y que están en este mismo rango, hostelería abierta con un aforo del 50% en terrazas y del 30% en interiores y reuniones de hasta cuatro no convivientes.