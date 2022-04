El Parlamento pedirá que el Gobierno "rectifique" e incluya a Vigo en la conexión a la red de muy alta tensión

El Parlamento gallego pedirá en su sesión de este miércoles que el Gobierno central "rectifique" e incluya en la planficación de la Rede Eléctrica hasta 2026 la conexión de Vigo a la red de muy alta tensión y la construcción de una nueva subestación para atender a las necesidades de la planta de Stellantis.

Ayer martes, en el Pleno, se ha debatido esta propuesta del Grupo Popular, que se votará en el día de hoy, una propuesta en la que también se emplaza a que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico siga criterios "justos y transparentes" que permitan garantizar la continuidad de la factoría de Stellantis.

En su toma de la palabra, la popular Teresa Egerique censura la "chapuza" del Gobierno de volver a "dejar fuera" las demandas de Stellantis Vigo sobre esta conexión. Apunta que hay una industria de la automoción "puntera" en la ciudad olívica, pero con una "red eléctrica del siglo pasado", un servicio "precario y anticuado que no da para más". Además reprocha al Ejecutivo central poner un "freno al crecimiento de la ciudad" y poner en riesgo la gama eléctrica de Stellantis, en lo que considera que "será una década perdida". "¿Qué problema tiene el Gobierno de Sánchez con Vigo?", se pregunta la diputada popular.

Por su parte, el socialista Gonzalo Caballero ha recriminado a los populares que, en 2013, por entonces Citroën realizó esta petición pero "no se adoptó esa medida" con un Gobierno popular en Madrid. "Rajoy no lo hizo y Feijóo calló", ha espetado. Asegura que el marco legal del actual decreto no permite que Vigo tenga esa conexión, por lo que opina que "habrá que cambiar el decreto" para que se realice.

Finalmente, la nacionalista María do Carme González Iglesias ha puesto este caso como ejemplo del "escaso peso político" de la Xunta ante el Gobierno de Madrid, en una exclusión de Vigo que ve "incomprensible". Ha relatado las caídas de tensión y apagones "habituales" en Vigo, por lo que cree "necesario actuar para revertir esta situación".