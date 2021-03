El Parlamento de Galicia aprueba por unanimidad demandar una conexión de alta tensión para Vigo

Esta mañana todos los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento de Galicia han votado a favor de la proposición no de ley del Partido Popular de Galicia que demanda al gobierno central que incluya la construcción de una subestación eléctrica para el polígono de Balaídos en el borrador del plan de inversiones de Red Eléctrica Española para el periodo 2021-2026. Vigo es hasta el momento la única de las grandes ciudades españolas que no cuenta con una red de muy alta tensión lo que perjudica seriamente su competitividad y provoca frecuentes cortes en la factoría que el nuevo grupo Stellantis tiene en Vigo.

Durante el debate de la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo la diputada del Partido Popular Teresa Egerique, concejal también en la ciudad de Vigo, fue encargada de defender la proposición presentada por los populares. Durante su intervención Teresa Egerique criticó que el gobierno central "renuncie a dar prioridad al enganche que urge la fábrica de Stellantis en Vigo" y no tiene en cuenta su futuro al no incluir la alta tensión de Vigo entre las inversiones a realizar en la red eléctrica del territorio español. Asimismo lamentó que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya garantizado la inclusión de una infraestructura que ya estaba prevista en el anterior plan de inversiones aprobado por el gabinete de Mariano Rajoy.

La portavoz del BNG en la comisión, Carmen González, resaltó que aunque esta actuación se incluyó en la planificación para el anterior sesenio, el anterior Gobierno no declaró la circunstancia de excepcionalidad que justificase su necesidad, por lo que no se ejecutó. Mientras, señaló que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "no solo no declaró la excepcionalidad, sino que excluyó la conexión a la red de alta tensión de la planificación", por lo que ha concluido que el PP y el PSOE son igualmente "culpables" de esta situación.

Por su parte, la diputada socialista Leticia Gallego acusó al Partido Popular de politizar esta cuestión y confía en que la Xunta de Galicia presente alegaciones al borrador del plan de inversiones previsto por Red Eléctrica Española tal y como resaltara la ministra hace un par de semanas al ser interpelada por la cuestión.