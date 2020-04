Un par de propuestas para celebrar el Día del Libro desde casa

23 de abril, Día Internacional del Libro, y como todo lo que hemos conmemorado desde hace un mes y medio, es necesario tirar de ingenio para que desde nuestras casas podamos seguir festejando esta jornada. Son varias las propuestas que se nos ofrecen en el área de Vigo. Aquí te dejamo algunas.

En Gondomar, cadena virtual de lecturas para celebrar el Día del Libro.

Las redes sociales del concello de Gondomar se quieren convertir esta semana en el hilo conductor de la celebración del Día del Libro a través de una iniciativa que organiza la Oficina Municipal de Información Xuvenil en colaboración con la Biblioteca Municipal del municipio. De esta menra, se invita a participar a todos los ciudadanos a sumarse a la celebración de esta fecha recomendando sus lecturas favoritas.

El objetivo es crear una cadena de libros y títulos a través de las redes contestando a dos preguntas sencillas: gracias a quién empezaron a leer y qué libros recuerdan como los más especiales. De esta manera se busca despertar el interés por la lectura, aportando desde el concello su granito de arena al sector editorial y promoviendo el apoyo al mundo de la literatura, un gran aliado, sin duda, en el periodo de confinamiento de las personas en sus viviendas durante el estado de alerta sanitaria. Los interesados en participar podrán hacerlo a través de la cuenta de Instagram de la Oficina Municipal de Información Xuvenil o enviando un correo a http://omix@concellodegondomar.gal recomendando tres libros y agradeciendo a la persona que les abrió las puertas al mundo de la lectura.

Todos los mensajes serán subidos de forma anónima creando una cadena de títulos con los que reconocer, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, la importancia de la lectura y todo lo que reporta a quienes se acercan a ella.

En O Rosal, también invitan a celebrar con libros desde casa.

Una iniciativa similar es la que ponen en marcha en el Concello de O Rosal. AUnque en este caso se apuesta por publicar vídeos con cuentacuentos y audios de fragmentos. Para poder realizarlo animan a todos los vecinos a recomendar libros. Se trata de celebrar el Día del Libro de una manera diferente y virtual, con una programación especual que se podrá seguir a través de la web del concello

Día do Libro dun xeito diferente e virtual, cunha programación especial que poderá seguirse a través da web do Concello https://portal.concellodorosal.es/ y de sus perfiles en redes sociales. Una jornada que, pese al confinamiento, no quieren pasar por alto y por ello le dan un protagonismo especial a los libros, tanto para niños como para adultos.

Esta programación especial arranca con una propuesta interactiva en la que se invita a los vecinos a recomendar libros, una iniciativa abierta a todos los públicos con la que se creará una selección de los libros que más gustan y poder así descubrir nuevas lecturas. Para participarta tan sólo hay que enviar un correo electrónico a http://cultura@concellodorosal.es indicando en el asunto ‘Día do Libro’ y respondiendo a estas cuestiones antes de este miércoles a las 12:00h.:

Título del libro.

Autor/a.

Frase favorita del libro o motivo por el que se recomienda.

Foto del libro (opcional).

Todas las propuestas recibidas serán publicadas en la página web y en el Facebook del Concello. Además, para que los más pequeños puedan disfrutar desde casa se publicarán videos con cuentacuentos y para los adultos se publicarán audios con fragmentos de libros.